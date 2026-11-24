Trakya'da üçüncü çeyrekte yapı ruhsatı verilen daire sayısı 7 bin 6 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜİK'in 2026 yılı temmuz-eylül dönemi yapı izin istatistiklerine göre Trakya'da 7 bin 6 daireye yapı ruhsatı verildi. Dönemde Tekirdağ'da 5 bin 32 daire ruhsat alırken Edirne'de 1104, Kırklareli'nde 870 daireye ruhsat verildi.
??????? Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yılın üçüncü çeyreğinde 7 bin 6 daireye yapı ruhsatı verildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı temmuz-eylül aylarına ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.
Buna göre belirtilen dönemde Trakya'da en çok yapı ruhsatı verilen il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 5 bin 32 daireye yapı ruhsatı verilirken, Edirne'de 1104, Kırklareli'nde ise 870 daireye yapı ruhsatı verildi.
Kaynak: AA
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