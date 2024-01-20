Trakya'da yağış ve kuvvetli rüzgar (2)

Trakya'da etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Edirne'nin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kesimi ile sınır köyler, öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Hamzabeyli Sınır Kapısı kara yolu üzerinde olası olumsuzluğa karşı tuzlama ve yol açma çalışmalarında bulunmak üzere kara yolları ekipleri araçlarla hazır bekletiliyor. Meteoroloji, Edirne'nin yükseklerinde kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Kırklareli'nin Bulgaristan'a sınır Kofçaz ile Demirköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kesiminde ise kar kalınlığı 4 santime ulaştı. Kara yolları ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı.