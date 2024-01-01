 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trakya'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metre altına düştü. Sürücüler ilerlemekte zorlandı, polis ekipleri önlem aldı. Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser sisin etkisiyle gözden kayboldu. Tekirdağ'ı, Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yollarında da görüş mesafesi azaldı. Deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi, bazı gemiler demirledi. Kırklareli'nin bazı kesimlerinde de sis etkili oldu.

Trakya\'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
01.01.2024 - 09:45,
Abone Ol

Trakya'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metre altına düştü.

Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı, polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 9 derece olduğu kentte, sisin etkisinin devam etmesi bekleniyor.

Sis nedeniyle Tekirdağ'ı, Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesi azaldı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düşmesi üzerine polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Öte yandan yoğun sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Süleymanpaşa açıklarına demirledi.

Kırklareli'nin bazı kesimlerinde de sis etkisini gösterdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Hava Durumu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika


09:36
Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12
Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49
İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
08:33
Alkollü şahıs Marmaray'daki üst geçitten kendini raylara bıraktı Alkollü şahıs Marmaray'daki üst geçitten kendini raylara bıraktı
08:26
İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti
08:17
İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtreden görünmez hale geldi İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtreden görünmez hale geldi
07:49
Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi ağır yaralandı Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi ağır yaralandı
07:31
Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü

Son Dakika
09:36 Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12 Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49 İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
08:33 Alkollü şahıs Marmaray'daki üst geçitten kendini raylara bıraktı
08:26 İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti
08:17 İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtreden görünmez hale geldi
07:49 Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi ağır yaralandı
07:31 Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü
01:00 Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 10:32:01. #1.11#
SON DAKİKA: Trakya'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement