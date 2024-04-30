Trakya'dan mart ayında 253,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika
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Trakya'dan mart ayında 253,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Trakya\'dan mart ayında 253,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Trakya bölgesinde mart ayında ihracat rakamları artış gösterirken, Tekirdağ ve Edirne'de düşüş yaşandı. Kırklareli'nde ihracat yüzde 0,1 artarak 29,5 milyon dolar, Tekirdağ'da yüzde 25,5 azalarak 213,4 milyon dolar, Edirne'de ise yüzde 5,5 azalarak 10,2 milyon dolar olarak kaydedildi. İthalatta ise Kırklareli'de yüzde 6,5 artış, Tekirdağ'da yüzde 22,8 düşüş ve Edirne'de yüzde 37,1 düşüş yaşandı.

30.04.2024 12:53
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Trakya'dan mart ayında 253,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay ihracat rakamları geçen yılın aynı dönemine göre Kırklareli'nde artış gösterirken, Edirne ve Tekirdağ'da düşüş yaşandı.

Kırklareli'nde ihracat bu yıl mart ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 29,5 milyon dolar, Tekirdağ'da yüzde 25,5 azalarak 213,4 milyon dolar, Edirne'de ise yüzde 5,5 azalarak 10,2 milyon dolar olarak kaydedildi.

İthalatta da Kırklareli'nde yüzde 6,5 artış olurken, Tekirdağ'da yüzde 22,8 ile Edirne'de de 37,1 düşüş gözlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya'dan mart ayında 253,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika

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