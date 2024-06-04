Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi, Silivri ve Tekirdağ'da yeni kuyulardan doğal gaz çıkarmaya başladı - Son Dakika
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Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi, Silivri ve Tekirdağ'da yeni kuyulardan doğal gaz çıkarmaya başladı

Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi, Silivri ve Tekirdağ\'da yeni kuyulardan doğal gaz çıkarmaya başladı

Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi (TBNG), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteğiyle hazırladığı 2024 yılı yeni sondaj programı kapsamında, Silivri ve Tekirdağ'da açtığı yeni kuyulardan doğal gaz çıkarmaya başladı. 10 milyon dolarlık yatırımla açılan 4 yeni kuyuda, 3 milyar lira ekonomik büyüklüğe sahip 300 milyon metreküp doğal gaz rezervine ulaşıldı. TBNG CEO'su Sinan Furat, Tekirdağ'da doğal gaz keşfi yapılan sahada test aşamalarının ardından üretim aşamasına geçeceklerini belirtti. Furat, Türkiye'nin enerjide yerli kaynaklarla, yerli ve milli enerji üretme hedefine vurgu yaparak, 2024 yılı sondaj faaliyetlerinin devam ettiğini ve 5. kuyuyu yine Tekirdağ'da açmayı planladıklarını aktardı.

04.06.2024 14:37
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Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi (TBNG) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteğiyle hazırladığı 2024 yılı yeni sondaj programı kapsamında, Silivri ve Tekirdağ'da açtığı yeni kuyulardan doğal gaz çıkarmaya başladı.

TBNG tarafından gerçekleştirilen 10 milyon dolar yatırımla açılan 4 yeni kuyuda, 3 milyar lira ekonomik büyüklüğe sahip 300 milyon metreküp doğal gaz rezervine ulaşıldı.

Tekirdağ ve Silivri'de ilk ateşin yanmasıyla mevcut rezerv dağıtıma hazır hale getirildi.

TBNG CEO'su Sinan Furat, şirketin Köseilyas Mahallesi'ndeki sahasında gazetecilere, Tekirdağ'da doğal gaz keşfi yapılan sahada test aşamalarının ardından üretim aşamasına geçeceklerini söyledi.

Türkiye'de son 3 yılda enerji alanında önemli atılımlar yapıldığını anlatan Furat, Tekirdağ'da bulunan 4. kuyuda günlük 50 bin metreküp üretim hedeflediklerini belirtti.

Furat, Türkiye'nin enerjide arz güvenliğini oldukça önemli bulduklarını belirterek,"Milli gururumuz TPAO şu anda Gabar'da petrol üretimlerine, aynı zamanda da Karadeniz'de doğalgaz üretimlerine devam ediyorlar. Biz de özel sektör oyuncuları olarak TPAO'nun izinden gitmeye devam ediyoruz. Ülke olarak özellikle enerjide yerli kaynaklarla, yerli ve milli enerjimizi üretmek zorundayız bunun bilincindeyiz."diye konuştu.

2024 yılı sondaj faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Furat, 5. kuyuyu yine Tekirdağ'da açmayı planladıklarını aktardı.

-"Trakya doğal gaz rezervinde yüksek potansiyele sahip"

Furat, Tekirdağ'ın uzun süredir doğal gaz faaliyetlerinin yürütüldüğü bir şehir olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şu anda bizim hali hazırda yaklaşık 85 kuyumuz var ve günlük 250 bin metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda yeni sondaj programıyla, yüzde 50 üretimi arttırma hedefimize günbegün yaklaşıyoruz. Sondajını bitirip devreye aldığımız kuyularla 250 bin metreküp günlük üretimi yüzde 50 arttıracağız."

Türkiye'nin kendi imkanlarıyla petrolde kendi ihtiyacının yüzde 10'nu karşıladığını ifade eden Furat, doğalgazda da yerli üretimin yüzde 3'lere ulaştığını dile getirdi.

TBNG Teknolojiden Sorumlu Yöneticisi (CTO) Gürkan Karakaya ise sondaj faaliyetlerine 2014 yılında başladıklarını belirtti.

Trakya'nın doğalgaz rezervinde yüksek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Karakaya, açtıkları kuyuların bunun önemli bir göstergesi olduğunu anlattı.

Karakaya, arama ve üretim faaliyetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl kazdığımız kuyulardan toplamda 300 milyon metreküp yeni rezerv keşfettik. Şirket olarak bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyar metreküp gaz ürettik. Bu kazdığımız kuyularla beraber üretimi yüzde 50 arttırıp bu üretimi sanayicilerimize vermeyi planlıyoruz. Bu kuyumuzla beraber gazımızı yaktık ve testlerimizi yaptık. Testlerin ardından boru hatlarımızı döşeyerek, iki hafta içerisinde burada bulduğumuz gazı sanayicilerle buluşturacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi, Silivri ve Tekirdağ'da yeni kuyulardan doğal gaz çıkarmaya başladı - Son Dakika

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