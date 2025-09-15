Trakya İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika
Trakya İhracatı Rekor Kırdı

15.09.2025 10:14
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan ağustosta 184 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 184 milyon 200 bin 310 dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Trakya'da, deniz ve kara yolu ulaşımı açısından avantajlı konumda bulunan ve gelişmiş sanayisi ile üretim kapasitesini artıran Tekirdağ, 163 milyon 435 bin 750 dolar ihracat rakamlarıyla ön plana çıkan il oldu.

Bölgenin ağustos ihracatında Kırklareli 10 milyon 851 bin 630 dolar ile ikinci, Edirne ise 9 milyon 912 bin 930 dolarlık dış satımla üçüncü sırada yer aldı.

Sektörel bazda Tekirdağ'dan en çok demir ve demir dışı metaller sektöründe ihracat yapılırken, Kırklareli ve Edirne'den hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ön plana çıktı.

Tekirdağ ve Kırklareli'nden en fazla ihracat Almanya'ya, Edirne'den de Bosna Hersek'e gerçekleştirildi.

Söz konusu üç ilden ocak-ağustos döneminde yapılan ihracat ise 1 milyar 473 milyon 761 bin 870 dolara ulaştı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, İhracat, Ekonomi, Finans, Güncel, Edirne

