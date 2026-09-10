Trakya'nın asırlık Pavli Panayırı 116. kez Kırklareli'de açıldı - Son Dakika
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Trakya'nın asırlık Pavli Panayırı 116. kez Kırklareli'de açıldı

Trakya\'nın asırlık Pavli Panayırı 116. kez Kırklareli\'de açıldı
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Trakya'da 'Pavli' olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı, 116'ncı kez Zübeyde Hanım Meydanı'nda düzenlenen törenle kuruldu. Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye'nin en eski panayırı olduğu belirtilen etkinliğin 13 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacağını ifade etti.

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 116'ncı kez kuruldu.

Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulan panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kırklareli Belediye Bandosu, halk dansları topluluğu ile Ümraniye Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.

Törende konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye'nin en eski, Trakya'nın ise ayakta kalan tek panayırı olma özelliğini taşıyan Pehlivanköy Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırı'nın (Pavli) köklü bir kültürel miras olduğunu söyledi.

Pehlivanköy'ün adını yiğitliği, mertliği ve pehlivanlık geleneğinden aldığını belirten Vali Turan, "Pavli Panayırı, asırlardır bu topraklarda kardeşliğin, dostluğun ve kültürel zenginliğimizin buluşma noktası olmuştur. Balkan Savaşları ve mübadele dönemlerinde bile halkımızın bir araya gelmesine ve toplumsal bağların güçlenmesine vesile olmuştur. Panayırımız, yöresel lezzetler, el sanatları, halk oyunları ve konserlerin yanı sıra esnafımıza ve üreticilerimize kazandırdığı ekonomik canlılıkla bölge tanıtımına önemli katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da asırlık panayırın ülke ve bölge açısından önemli olduğunu ifade etti.

Programda Pehlivanköy Kaymakamı Ahmet Murat Türbe ile Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör de konuşma yaptı.

Turan ve beraberindekiler, daha sonra panayırın açılış kurdelesini keserek stantları gezdi.

Pehlivanköy Panayırı 13 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak.

Pavli Panayırı

Panayır, Ergene Nehri kenarında kuruluyor.

Tezgahlar, açık hava lokantaları ve lunaparkın bulunduğu panayırda, yöre halkı yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekleri ve giyim eşyalarını satışa sunuyor.

Yöre sakinleri, traktör römorklarında konaklıyor.

Roman vatandaşlar da kendilerine has eğlence anlayışlarıyla panayırın eğlence ayağını diri tutuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya'nın asırlık Pavli Panayırı 116. kez Kırklareli'de açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trakya'nın asırlık Pavli Panayırı 116. kez Kırklareli'de açıldı - Son Dakika
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