Trakya Üniversitesi Öğrencileri Filistin\'e Kermes Gelirini Bağışladı

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Trakya Üniversitesi öğrencileri kermes gelirini Filistin'e bağışladı.

Trakya'dan Geçerken Öğrenci Topluluğu üyesi öğrenciler Filistin yararına kermes düzenledi.

Öğrenciler kermes gelirini İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Edirne Şube Başkanı Hasan Başoğlu'na teslim etti.

Başoğlu, yaptığı konuşmada, Trakya Üniversitesi öğrencileriyle gurur duyduklarını söyledi.

Öğrencilerin çok anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiğini belirten Başoğlu, "Ülkemizde hamd olsun savaş yok, savaşın sıkıntılarını yaşamıyoruz ancak bizim öğrencilerimiz zalimlerin zulmü altında ezilen Müslümanları bir an olsun unutmuyor. Harçlıklarından ayırarak bu uğurda harcama yapıyor, kermes düzenliyor." dedi.

Başoğlu, Edirne Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri Talha Karaca ve Emine Karauluç'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.