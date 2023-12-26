Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2023-2024 Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ratip Kazancıgil Derslik Binası'nda yapılan toplantının açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Filiz Akata, fakültenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da kalite çalışmalarının üniversite için çok değerli olduğunu belirtti.

Göreve geldiklerinde öncelikli hedeflerinin kalite ve akreditasyon olduğunu dile getiren Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün 42 birimimiz akredite oldu. Tıp Fakültemiz de bu sürecin öncülerinden birisi. Ayrıca hastanemizin onarılması konusunda önemli çalışmalar yürüttük. Bu kapsamda dört bloğumuzu yeniledik. Daha sonra ameliyathanelerde yenileme işlemi gerçekleştirdik. Şuan Türkiye'deki en modern ameliyathanelerin bizim hastanemizde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Diğer önemli husus da yoğun bakımların sayısı. Göreve gelir gelmez yoğun bakımların sayısının artırılması için çalışmalar yaptık. Bunların yanı sıra var olan sorunların çözümü için de hem YÖK hem de Bakanlık nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben Tıp Fakültemizle gurur duyuyorum. Biliyorsunuz pandemi ve deprem gibi iki büyük felaketi yaşadık. Tıp Fakültesi olarak bu felaketlerde hızlı reaksiyon göstererek örnek çalışmalar sergiledik. Bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum."

Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Bulgaristan Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Todor Çerkezov ve Başhekim Yardımcısı Dr. Semra İzzetova, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu ziyarette, Edirne ve Trakya Üniversitesi hakkında sunum yaparak proje ve faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Trakya Üniversitesinin, sağlık konusunda bölgenin en büyük üniversitelerinden olduğunu belirten Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi köklü ama zamana ayak uyduran, dönemin ihtiyaçlarına cevap veren ve geleceğe dair adımlar atan bir üniversite. Bu anlamda hem eğitim hem de sağlık konusunda bölgeye değer katan önemli bir güç. Trakya Üniversitesi olarak Balkanlardaki kurumlarla iş birliği yapmayı ve birlikte projeler üretmeyi çok önemsiyoruz. Bu birliktelikler sayesinde Balkanlara önemli katkılar sunuyoruz. Bu anlamda Dr. Atanas Dafovski Hastanesi ile yapacağımız iş birliği bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Çerkezov da iş birliğinin iki kuruma değer katacağını düşündüğünü belirterek Tabakoğlu'nu Güneydoğu Avrupa Tıp Forumu'na davet etti.

Ziyarette Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Öğr. Gör. Sadet Elmas ve Kırcaali Belediyesi Başkan Danışmanı Bayram Hüseyin de yer aldı.