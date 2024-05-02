Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çatısındaki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çatısındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çatısındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatı katında belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında çatının altında bulunan yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerindeki hastalar ve görevliler güvenli bir şekilde aşağı katlara indirildi. Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek bilgi aldı.

02.05.2024 18:13
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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısındaki yangın kontrol altına alındı.

Hastanenin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.

Çatının altında bulunan, yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerinin olduğu 9'uncu kattaki hastalar ve görevliler aşağı katlara indirildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çatısındaki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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