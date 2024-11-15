Trambüs Bağlantı Demiri Çocuğu Yaraladı

Malatya'da trambüsün tellerinden kopan bağlantı demirinin isabet ettiği çocuk ağır yaralandı.
R.Ö. yönetimindeki 44 DJ 013 plakalı trambüsün elektrik akımını sağlayan tellerinden kopan bağlantı demiri, Buhara Bulvarı Matim İş Merkezi önünde annesiyle kaldırımda yürüyen B.K.D'nin kafasına düştü.
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
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