TRG Hastanesi Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Kapandı

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YENİDOĞAN çetesi soruşturması kapsamında iddianamede adı geçen hastanlerden biri de Bağcılar'da bulunan TRG hastanesiydi. Bağcılar TRG Hastanesi'nin bebek yoğun bakım ünitesi DHA tarafından görüntülendi. Görüntülerde özel hastanenin bebek yoğun bakım ünitesindeki kuvözler görülüyor. Soruşturma kapsamında TRG Hastanesi de kapatılmıştı.