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Troy Museum Journal Mart 2024'te Yayın Hayatına Başlıyor - Son Dakika
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Troy Museum Journal Mart 2024'te Yayın Hayatına Başlıyor

Troy Museum Journal, TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında hizmet sunan Dergi Park'ta yayınlanacak olan tek müze dergisi olacak. Dergi, müzecilik, arkeoloji, tarih, sanat tarihi gibi alanlarda bilimsel makalelerin yayınlanmasını ve araştırmacılarla paylaşılmasını hedefliyor. Troya Müzesi'nin editörlüğünü yapacağı dergi, uluslararası akademik camiada kendisine yer edinmeyi amaçlıyor.

Troy Museum Journal Mart 2024\'te Yayın Hayatına Başlıyor
28.12.2023 - 12:19,
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Editörlüğünü Troya Müzesi'nin yapacağı TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) çatısı altında hizmet sunan dijital Dergi Park'taki tek müze dergisi "Troy Museum Journal", Mart 2024'te yayın hayatına başlayacak.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün oluruyla Troya Müzesi tarafından Dergi Park bünyesinde kurulan Troy Museum Journal, müzecilik, arkeoloji, tarih, sanat tarihi, etnografya, sosyoloji, coğrafya, edebiyat tarihi, felsefe tarihi ve kültürel çalışmalar gibi alanlarda bilimsel araştırma ölçütlerine ve etik kurallara uygun bir şekilde yazılmış bilimsel makaleler, araştırma inceleme makaleleri, derleme yazıları gibi çalışmaları yayınlamayı ve araştırmacılarla paylaşmayı hedefliyor.

Rıdvan Gölcük, Troya Müzesi'nde gazetecilere, Troya Müzesi'nin 2018'de açıldıktan kısa bir süre sonra dünyada kuvvetli bir Troya rüzgarı estirdiğini, Avrupa Yılın Müzesi, Avrupa Müze Akademisi 2020 ve 2021 ödülü, Homeros Bilim Kültür Sanat Ödülleri gibi ödülleri alarak dünya müzeciliğinde kısa sürede kendisine yer edindiğini anlattı.

Pandemi döneminde de yaptıkları sosyal medya canlı yayınlarıyla müzenin ülkedeki popülerliğinin giderek arttığını anlatan Gölcük, sözlerine şöyle devam etti:

"Troya Müzesi, kuvvetli yol kat etmeye ve kurumsallaşmak konusunda büyük adımlar atmaya devam ediyor. Troya Müzesi konusunda şöyle bir vizyona sahibiz, dünya müzeciliğinde iyi bir marka değer yaratmak. Çok yakın zamanda bunun için yeni bir adım attık ve Troy Museum Journal dergisini yayın hayatına soktuk. Troy Museum Journal dergisi, Dergi Park'ta çıkan ilk ve tek müze dergisi olacak.

Dergi Park 2013'ten bugüne kadar TÜBİTAK tarafından çıkarılıyor. Akademi ve hakemli dergileri barındıran dijital bir ortam. Bu dergilerin de uluslararası çapta tanınmasını sağlıyor. Troy Museum Journal dergisi, bizim için neden önemli? Troya Müzesi genişçe bir koleksiyon barındırıyor, sergiler ve etkinlikler yapıyoruz ama aynı zamanda akademik bir üretim yapıyoruz. Hem ilde yaptığımız kazılar hem müze uzmanlarımızın müze koleksiyonu konusunda yaptığı çalışmalar hem de akademideki hocaların Troya Müzesi konusunda yaptığı çalışmaları bir çatı altında toplamak gibi bir hedefimiz var."

"Ana hedefimiz 'Made in Troy' yaratmak"

Troy Museum Journal'ın sadece müze konusunda yapılan çalışmalardan ibaret olmayacağını vurgulayan Gölcük, "Müzecilik, tarih, sanat tarihi, edebiyat tarihi, felsefe tarihi, sosyoloji, coğrafya gibi bir çok alandan araştırmacıları bünyesinde barındırmayı, kısa sürede de uluslararası akademik camiada kendisine yer edinmeyi hedefliyor. Ana hedefimiz olan 'Made in Troy' yaratmak konusunda yeni bir hedefimizi daha hayata geçirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Dijital derginin editöryal kısmının Troya Müzesi, düzenleme kurulunda ise hem Troya Müzesi, hem de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve bir çok üniversiteden akademisyenin yer alacağını aktaran Gölcük, şunları kaydetti:

"Akademisyenler ya da araştırmacılar ellerindeki makalelerle dergiye başvuracaklar. Ardından kör hakemlik sistemi var yani gelen makaleyi biz yayınlama garantisi veriyor olmayacağız. Hakemden geçtikten sonra kabul gören, belirli bir bilimsel kritere sahip makaleler burada yer alıyor olacak. Dolayısıyla o bilimsel kriteri hangi makaleler tamamlıyorsa onlar yer almış olacak. İlk sayı için şu anda 5 makale öngörülüyor. Bu da 100 sayfanın üzerinde bir içerik manasına geliyor."

Türkiye'de müzecilik eğitimi alanında sadece bir derginin yer aldığını aktaran Gölcük, "Dolayısıyla Troya Müzesi yeni bir adres olacak, Türkiye'deki tüm müzelerden yayın kabul edecek. Dergi Park'taki tek müze dergisiyiz. Diğer müzelerde üretilecek içerikler için de vazgeçilmez bir adres olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Derginin ilk sayısında yer almak isteyen bilim insanları ve araştırmacılar 10 Şubat 2024'e kadar "https://dergipark.org.tr/tr/pub/troymuseum" linkinden Dergi Park üzerinden makalelerini gönderebilecek.

Kaynak: AA
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