TRT 2, Eylül Ayında Ödüllü ve Prestijli Filmleri Ekrana Getirecek - Son Dakika
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TRT 2, Eylül Ayında Ödüllü ve Prestijli Filmleri Ekrana Getirecek

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri eylül ayında ekrana getirecek.

31.08.2024 14:16
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Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri eylül ayında ekrana getirecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2'nin merakla beklenen eylül ayı filmleri belli oldu.

Birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ay boyunca her akşam 21.30'da orijinal dilinde farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Yarın "The Father (Baba)", 2 Eylül??'de "?Ninni (Cinco lobitos)", 3 Eylül?'de "?Cinnah (Jinnah)", 4 Eylül?'de??"Çatlak", 5 Eylül'de "?Ömer (Omar)", 6 Eylül?'de "Sınıf (Entre les murs)" 7 Eylül?'de "?Komşum Totoro (My Neighbor Totoro)", 8 Eylül?de "?Muhafızlar (Les Gardiennes)", 9 Eylül??'de "Amatör (Amator)", 10 Eylül?'de "Başka Bir Dünya (Un autre monde)", 11 Eylül?'de "?Ayrı Dünyalar (Ouistreham)", 12 Eylül?'de "?Tornavida (Mafak)", 13 Eylül?'de "?Rüzgar Yükseliyor (The Wind Rises)", 14 Eylül?'de "?Maşuk'un Nefesi", 15 Eylül?'de de "Küçük Ülke (Petit Pays)" filmleri ekrana gelecek.

"Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea)" 16 Eylül'de izleyiciyle buluşurken, 17 Eylül'de "Lübnan Semaları (Sous le ciel d'Alice)", 18 Eylül?'de "Küçük Joe (Little Joe)", 19 Eylül?'de "Çözümler Kitabı (Le livre des solutions)", 20 Eylül?'de "?Benim Mutlu Ailem (Chemi bednieri ojakhi)", 21 Eylül?'de "Yürüyen Şato (Howl's Moving Castle)", 22 Eylül?'de "?99 Ev (99 Homes)", 23 Eylül?'de "Yangın Gecesi (Noche de Fuego)", 24 Eylül'de "?Parfümler (Les parfums)", 25 Eylül?'de "?Ölümcül Dalış (The Dive)", 26 Eylül?'de "?Kar (Snijeg)", 27 Eylül?'de "?David ve Hansen Hanım (David et Madame Hansen)", 28 Eylül?'de "Aşırıcılar (The Secret World of Arrietty)", 29 Eylül?'de "1917", 30 Eylül?'de ise "Hayat Işığım (The Light Between Oceans)" filmleri izlenebilecek.

Kaynak: AA

Eylül, Trt, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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