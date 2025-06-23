TRT Çocuk Yaz Eğlencesi

TRT Çocuk, oyun ve uygulamaların yanı sıra çizgi film ve yapımların yeni bölümleriyle de yaz aylarında çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yaz tatili dolayısıyla TRT Çocuk ekranlarına yeni içerik ve bölümler eklenecek. Ayrıca yeni bir mobil oyunla dijital mecralarda da çocukların eğlenirken öğrenmesine olanak sağlanacak.

Sevilen yapımların yeni bölümleri yayınlanacak

Devasa boyutu yüzünden dışlanan cömert bir köpekle arkadaş olan bir çocuğun hikayesini konu alan "Belle ve Sebastian" adlı yeni yapım, hafta içi her gün 13.30, 18.05 ve 20.30'da ekranda olacak.

"Aybek"in yeni bölümleri hafta içi her gün 08.50'de izleyiciyle buluşacak. Günçiçek, Aybek, Talay ve Kızgan Alkar, Mortak'a karşı zorlu görevlere çıkacak, Kaycı Dede'nin efsanelerini dinleyecek ve bilmecelerle labirentten kurtulmaya çalışacak.

Çocukluğunu tüm canlılığıyla yaşayan sevimli tavşan Simon'un kardeşi ve arkadaşıyla saklambaç oynayacağı ve büyükbabasıyla vakit geçireceği "Süper Tavşan Simon"un yeni bölümleri de hafta içi her gün 09.45'te izlenebilecek.

"Ege ile Gaga"nın hafta içi her gün 10.15'te yayınlanacak yeni bölümlerinde, kahramanlar spor yaparken aynı zamanda doğayı temizleyecek, su altı arkeologlarını izleyecek ve astronot olmaya çalışacak.

TRT Çocuk Satranç artık mobilde

Dijital platformlarda Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk kanalı olan TRT Çocuk, web sayfasında oynanabilen TRT Çocuk Satranç'ın mobil oyununu da kullanıcılarla buluşturdu.

TRT Çocuk Kitaplık'la birbirinden farklı konularda ilgi çekici kitaplar okuyan çocuklar, kitap sonundaki aktivitelerle okuduklarını pekiştirebilecek.

TRT Çocuk Oyun Dünyası'ndaki oyunlarla çocuklar el-göz koordinasyonu, ince motor becerileri, yönergeleri takip etme gibi kazanımları elde edebilecek.

Kullanıcılar TRT Çocuk'un uygulama ve mobil oyunlarına ücretsiz olarak erişilebiliyor ve uygulamalarda reklam da bulunmuyor.