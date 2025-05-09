TRT'den Engelliler Haftası'na Özel Yayınlar - Son Dakika
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TRT'den Engelliler Haftası'na Özel Yayınlar

TRT, engelli bireyler için özel yayınlar düzenleyerek erişilebilir content sunacak.

09.05.2025 20:11
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Engelli bireylerin televizyon yayınlarına daha kolay erişebilmeleri için ekran ve dijital platformlarında ayrıntılı alt yazı, sesli betimleme ve işaret dili seçenekli yayınlar yapan TRT, "Engelliler Haftası" kapsamında hazırladığı özel içeriklerini izleyici ve dinleyiciyle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 1, TRT Belgesel, TRT Çocuk, TRT Haber ve TRT EBA kanalları ile "www.engelsiztrt.tv" dijital platformundan ayrıntılı alt yazı, sesli betimleme ve işaret dili ile yayınlar yapan TRT, işitme ve görme engelli bireylerin haber, dizi, belgesel ve çizgi film gibi yayınlara erişmelerini sağlıyor.

"Alişan ile Hayata Gülümse" programında, 13 Mayıs saat 10.30'da ampute bir bireyin yaşam öyküsü ekrana gelecek. 17 Mayıs saat 00.45'te ise "Buğday Tanesi" programı, yaşadığı haksızlıklara ve ötekileştirmelere rağmen mücadele ederek milletvekili olan Serkan Bayram'ın hayatından esinlenen bir hikayeyi izleyicilerle buluşturacak.

Engelli bireylerin hayatlarına odaklanan belgeseller ekrana gelecek

"İşaretler" programı, 11 Mayıs saat 13.00'te Türkiye'nin ilk işitme engelli tercümanı Şule Denli'nin PTT Pul Müzesi'ndeki keşif yolculuğunu konu alacak. 12 Mayıs saat 10.30'da "Yeryüzleri – Giden Yol" programında, zihinsel engelli Muhammed Yalçın'ın çizdiği dikkat çekici figürler ve resim tutkusunun evinin duvarlarına yansıyışı gösterilecek.

Aynı gün saat 19.00'da yayınlanacak "Sessizce" programı, tiyatro oyunculuğuna abisiyle evde başlayan ve daha sonra çeşitli filmlerde rol alan Melek Pehlivan'ın yaşam hikayesini ekranlara taşıyacak.

"Müstesna" programı ise saat 20.30'da çok sayıda öğrenci yetiştiren, cam kemik hastası gitarist Bünyamin Çevik'in hayatını izleyiciye sunacak. "Breathe (Nefes)" programında, yıkıcı bir hastalığa karşı pes etmeyen Robin ve Diana Cavendish çiftinin gerçek hikayesi, 21.30'da TRT 2'de yayınlanacak.

Engelli kültürüne ve topluluğuna yakından tanıklık edilen, mizahi ve sanatsal ögelerle zenginleştirilen "Maceraya Engel Yok" belgeseli, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na özel olarak hazırlanan bölümleriyle her gün saat 18.00'de TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak.

"Demir Altı Yörükler" belgeseli ise motoruyla dünyayı dolaşan Adem ve down sendromlu kardeşi Erden'in İstanbul'dan Mersin'e uzanan yolculuğunu, 14 Mayıs saat 22.30'da ekrana taşıyacak.

TRT Spor Yıldız'da engelli şampiyon sporcuların hikayeleri seyircilere sunulacak

TRT Spor Yıldız'da "Asla Vazgeçmeyenler" programı, Engelliler Haftası boyunca her gün engelli şampiyon sporcuların azim dolu ve ilham verici hikayelerini seyircilere sunacak.

"Üç Damla Mutluluk" programı, engelli bireylerin zorluklara karşı verdikleri mücadeleyi ve başarı hikayelerini toplumsal bakış açısını geliştirme amacıyla 10 Mayıs saat 16.30 ve saat 01.00'de TRT Avaz'da ekrana getirecek.

"Koçum Babam" programında, özel gereksinimli çocukların en büyük destekçileri olan babaların hikayeleri, 12 Mayıs saat 09.30 ve 15.30'da gösterilecek. "Duvarımdaki Renkler" programı ise engelleri aşan ressam Muhammed Yalçın'ın yaşam öyküsünü 16 Mayıs saat 14.30'da izleyiciyle buluşturacak.

TRT Türk'te "Sağlık Olsun" programı, 13 Mayıs saat 14.00'te canlı olarak yayınlanacak. "Rehber" programı, Engelliler Haftası kapsamında bir Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek Engelli Festivali'ne konuk olacak. Ayrıca bu haftanın ele alındığı özel yayın, 15 Mayıs saat 16.00'da canlı yayınla TRT Türk ekranlarında olacak.

TRT EBA'da ilham veren öğrenme hikayeleri

TRT EBA'da 12-15 Mayıs arasında her gün saat 17.30'da yayınlanacak "Sessizce" programında, işitme engelli sanatçıların yaşamları, eserleri ve dünyaları ekrana taşınacak.

"Müstesna" programı, engel tanımayan sanatçıların ilham veren hikayelerini ve eserlerini 12 Mayıs ve 15 Mayıs saat 21.00'de beğeniye sunacak. 13 Mayıs saat 21.00'de "Maceraya Engel Yok" programı, doğa tutkunu üç engelli arkadaşın ekstrem spor deneyimlerini aktaracak.

Aynı gün saat 21.35'te yayınlanacak "Engelsiz Spor" programı, engelli milli sporcu Sümeyye Boyacı'nın antrenman sürecini izleyicilere sunacak. 14 Mayıs saat 21.00'de ekranlara gelecek "Bir Köstebeğin Hikayesi-Bager Çalışçı", nadiren görülen mutlak kulak yeteneğine sahip Bager Çalışçı'nın etkileyici öyküsünü anlatacak.

TRT Kürdi'de yayınlanacak "Melek" programında, benzer durumda olan ailelere umut ve ilham verecek engelli bireylerin ve ailelerinin öyküleri 14 Mayıs saat 13.30'da gösterilecek. "Engelsiz" programında ise engelli bireylerin sıra dışı yaşam hikayeleri, 15 Mayıs saat 18.25'te TRT Kürdi ekranlarında olacak.

TRT Haber'de 11 Mayıs saat 14.35'deki "Hayata Tutunmak" programına, doğuştan engelli İmdat Yalçın konuk olacak ve hayat hikayesini anlatacak.

TRT Radyolarında ise günün anlam ve önemine değinen içerikler dinleyicilerle buluşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TRT'den Engelliler Haftası'na Özel Yayınlar - Son Dakika

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