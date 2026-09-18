TRT ortak yapımı 'Bir Anne Hakkında', Antalya Altın Portakal'da prömiyer yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TRT ortak yapımı 'Bir Anne Hakkında', Antalya Altın Portakal'da prömiyer yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yönetmen Büşra Bülbül'ün ilk uzun metraj kurmaca filmi, TRT ortak yapımı "Bir Anne Hakkında", Türkiye prömiyerini 24-31 Ekim'de düzenlenecek 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapacak. Dünya prömiyerini Şanghay'da yapan film, festivalin Ulusal Uzun Metraj Yarışma seçkisinde izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen Büşra Bülbül'ün ilk uzun metraj kurmaca filmi, TRT ortak yapımı "Bir Anne Hakkında", Türkiye prömiyerini 24-31 Ekim'de düzenlenecek "63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali"nde gerçekleştirecek.

Dünya prömiyerini 28. Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde yapan film, festivalin "Ulusal Uzun Metraj Yarışma" seçkisinde Türkiye'deki izleyiciyle buluşacak.

Filmde, karaciğer yetmezliğinin son evresindeki eşini hayatta tutmaya çalışan Sibel'in mücadelesi anlatılıyor. Organ nakli için uygun donör bulma çabası sonuçsuz kalan Sibel, hem para kazanmak hem de eşinin tedavisini sürdürebilmek amacıyla sokaklarda süt satmaya başlıyor. İçinde bulunduğu koşulların giderek ağırlaşmasıyla Sibel, hayatta kalma mücadelesi sırasında ahlaki sınırlarını sorgulayacağı bir sürece sürükleniyor.

Senaryosunu Büşra Bülbül ile Bekir Bülbül'ün kaleme aldığı filmin yapımcılığını Betül Demir üstlenirken, TRT ortak yapımcı olarak projede yer alıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini Kürşat Üresin, kurgusunu Naim Kanat, sanat yönetmenliğini ise Natali Yeres yapıyor.

Başrollerinde Sevda Erginci, Duygu Köse, Ümran Şakır, Osman Doğan, Ecmel İs Ergür ve Ahmet Çelik'in yer aldığı film, 2022 TRT 12 Punto Senaryo Günleri'nde "Ortak Yapım Ödülü"ne layık görüldü. Film, ayrıca 2024 Antalya Film Forum Uzun Metraj Kurmaca Film Work-in-Progress Platformu'na seçildi.

"Bir Anne Hakkında", Şanghay'daki dünya prömiyerinin ardından Türkiye'de ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Kaynak: AA
Film FestivaliKültür SanatYönetmenAntalyaTürkiyeSinemaGüncelDünyaTrtSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
Ankara’da kontak kapatma eylemine erteleme Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti Ankara'da kontak kapatma eylemine erteleme! Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
Sürpriz atama İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Sürpriz atama! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi
12:53
Pakistan’da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50’den fazla yaralı var
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
12:41
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
12:16
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
11:12
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
10:37
Kandil yine işi yokuşa sürüyor Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 12:57:35. #7.13#
SON DAKİKA: TRT ortak yapımı 'Bir Anne Hakkında', Antalya Altın Portakal'da prömiyer yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement