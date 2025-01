TRT Radyo 3 50. Yılını Kutladı

Güncel

Klasik, caz, rock, blues, tango, pop ve dünya müziklerinin seçkin örneklerini 1 Ocak 1975'ten bu yana dinleyiciyle buluşturan TRT Radyo 3, kuruluşunun 50. yılını özel bir konserle kutladı.

TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "50. Yıl Özel Konseri"nde müzikseverlerle buluştu.

Konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz, "Konserde, Radyo 3'ün serüvenini buradaki dinleyicilerimize ve ekran başındaki izleyicilerimize anlatma fırsatı bulacağız. 1975 yılında radyomuz kuruldu. O günden bu güne 50 yıl geçti. 50 yıl içerisinde çok önemli isimler burada yetişti. Hem korolarımızı hem de caz orkestramızı yöneten çok önemli şeflerimiz oldu. Radyo 3 kanalımızda dünya müziğinin çok çeşitli formlarını icra ediyoruz. 100'ü aşkın programımız var. Etnik müziklerden, müziğin çok değişik formlarına kadar dinleyiciyle içerik buluşturmaya gayret ediyoruz." dedi.

"Secret Love", "Mean What You Say", "Free Flight", "A Child is Born", "Skylark", "Tall Cotton", "Pink Rose", "Dilek" ve "Caravan" eserlerinin yorumlandığı konser, TRT Müzik ile TRT Radyo 3'te de canlı yayınlandı.

Orkestra hakkında

TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, 1982'de Türkiye'nin başarılı ve seçkin müzisyenlerinin bir araya gelmesiyle kuruldu.

Big band yapısını koruyarak, ulusal ve evrensel eserlerden oluşan özgün bir caz repertuvarına sahip orkestra, TRT'nin radyo ve televizyon programlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası etkinliklerde de Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor.

Orkestranın şefliğini 2022'den bu yana Cem Tuncer üstleniyor.