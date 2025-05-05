TRT Radyoları 98 Yaşında! - Son Dakika
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TRT Radyoları 98 Yaşında!

TRT, Türk radyoculuğunun 98. yılını özel etkinliklerle kutluyor ve Türkiye'nin sesini dünyaya taşıyor.

05.05.2025 17:44
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Türk radyoculuğunun 98 yıllık geçmişinden güç alarak Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya devam eden TRT, 6 Mayıs Radyo Günü'nü tüm radyoları ve dinleyicileriyle kutluyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türk radyoculuğu, 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'den Eşref Şefik'in "Alo alo muhterem samiin, burası İstanbul telsiz telefonu" anonsuyla başladı.

Bu güçlü mirastan ilham alan TRT radyoları da dünyanın en saygın seslerinden biri olarak yayıncılık yolculuğunu sürdürüyor. Kamu hizmeti yayıncılığının tek temsilcisi olan TRT, bölgesel, ulusal ve uluslararası yapım ve yayın hizmeti sunan 17 radyo kanalıyla Türkiye'nin her köşesine ve dünyaya sesini ulaştırıyor.

TRT radyoları, 98. yıl kutlamaları kapsamında özel olarak hazırlanan logo ile bu anlamlı günü simgesel bir dokunuşla karşılıyor.

Eğitim, kültür-sanat, haber ve spor yayınlarıyla öncü konumda olan TRT Radyo 1, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyo kanalı TRT FM, yerelden evrensele çok sesli müziğin güçlü frekansı TRT Radyo 3, Türk sanat müziğinin eşsiz icralarına ev sahipliği yapan TRT Nağme, Anadolu'nun duygu yüklü hikayelerini anlatan TRT Türkü, doğru, ilkeli ve hızlı haberciliğin adresi TRT Radyo Haber, bölgelerin sesi Antalya, Çukurova, GAP Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon radyoları, TRT Dinle mobil uygulamasıyla TRT radyoları, Türkiye'nin ses hafızası oluyor.

"TRT Radyoları 98. Yıl Özel Konseri"nde 98 kişi sahneye çıkacak

TRT'nin saz ve ses sanatçılarından oluşan 98 kişilik bir kadro, Şef Elnara Kerimova ve Ömer Hayri Uzun yönetiminde yarın saat 21.15'te "TRT Radyoları 98. Yıl Özel Konseri"nde sahneye çıkacak.

Konser, TRT Müzik televizyon kanalı, TRT FM, TRT Türkü ve TRT Nağme radyoları ve TRT radyolarının dijital mecraları üzerinden canlı yayınlanacak.

TRT radyoları, bu güne özel olarak yayın içeriklerinde günün anlam ve önemine ilişkin konu ve konuklara yer verecek.

Aynı gün TRT radyolarının 98. yılına özel olarak hazırlanan "Uyandırma Servisi" programı saat 07.00 ve 10.00'da, "Frekans" programı saat 12.00 ve 14.00'te, "Son Durak" programı ise saat 17.00 ve 19.00'da TRT FM ve RATEM üyesi özel radyolarla ortak yayında dinleyicilerle buluşacak.

Kaynak: AA

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