TRT Sanatçıları Kırşehir'de Konser Verecek

Güncel

TRT tarafından, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin 12.'si bu akşam Kırşehir'de gerçekleştirilecek.

Cacabey Meydanı'nda ücretsiz olarak 21.15'te başlayacak konserde, şef Mustafa Acar yönetiminde, Şerife Hatun, Ali Suat Erdil, Emine Karakuş Kaya, Dilek Özkan Emiroğlu, Ethem Kaya, Alp Arslan ve Esra Er Ekinci sahne alacak.

Konser TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme'den yapılacak canlı yayınla izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

Türkiye'nin dört bir yanında devam edecek konserlerde TRT Ankara, İstanbul ve İzmir Radyoları Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çoksesli Müzikler Müdürlüklerinde görevli TRT ses ve saz sanatçıları sahne alacak.