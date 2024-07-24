TRT Sanatçıları Şehir Konserleri Ordu'da

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TRT tarafından düzenlenen "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin altıncısı yarın akşam 21.15'te Ordu'da gerçekleştirilecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla TRT'nin kuruluşunun 60. yılı kapsamında düzenlenen konser, Atatürk Parkında yapılacak.

Şef Mustafa Acar yönetiminde Ethem Kaya, Seda Gökkadar, Dünya Tekin, Nusret Yılmaz, Ahmet Tuzlu, Dilek Özkan Emiroğlu, Özlem Üngör ve Ali Suat Erdil'in sahneye çıkacağı halka açık konser, TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme'den canlı yayınlanacak.

Birincisi 16 Mayıs'ta Erzurum'da gerçekleştirilen konser programı, Ordu'nun ardından Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde devam edecek.

Etkinlikler kapsamında TRT Ankara, İstanbul ve İzmir Radyoları Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çoksesli Müzikler Müdürlüklerinde görevli TRT ses ve saz sanatçıları müzikseverlerle buluşacak.