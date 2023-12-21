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Trudeau: İsrail'in kısa vadeli adımları barışa zarar veriyor - Son Dakika
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Trudeau: İsrail'in kısa vadeli adımları barışa zarar veriyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail'in kısa vadeli adımlarının bölgede uzun süreli barışın sağlanmasına zarar vereceği konusunda endişelendiklerini belirtti. Trudeau, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki eylemleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, müttefikleriyle birlikte bu durumdan giderek daha fazla endişelendiklerini ifade etti. Trudeau, Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceklerini ve BM Genel Kurulu'nda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunan karar tasarısında evet oyu kullanmalarının pozisyonlarını değiştirmediğini söyledi.

Trudeau: İsrail\'in kısa vadeli adımları barışa zarar veriyor
21.12.2023 - 19:37,
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail'in kısa vadeli adımlarının bölgede uzun süreli barışın sağlanmasına zarar vereceği konusunda ülkesi ve müttefiklerinin "giderek daha fazla endişelendiğini" belirtti.

CBC News'e konuşan Trudeau, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki eylemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trudeau, İsrail'in kısa vadeli adımlarının, bölgede uzun süreli barışın sağlanmasını hatta verilen destekleri riske attığı konusunda Kanada ile Avustralya ve ABD gibi müttefiklerinin "giderek daha fazla endişelendirdiğini" ifade etti.

Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Trudeau, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısında "evet" oyu kullanmaları hakkında da "Pozisyonumuzu ifade etme şeklimizi değiştirdik. Ancak pozisyonumuzun kendisi değişmedi." dedi

Kaynak: AA
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