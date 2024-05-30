Trump, 48 suçlamayla karşı karşıya - Son Dakika
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Trump, 48 suçlamayla karşı karşıya

ABD'de seçimler yaklaşırken Cumhuriyetçi aday Donald Trump dört farklı davada 48 suçlamayla karşı karşıya. İddiaya göre yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı 130 bin dolar ödeme için ticari dokümanları manipüle etmekle suçlanan Trump'ın 'sus parası' ismiyle bilinen davasında hüküm aşamasına gelindi. Trump'ın imajını ve siyasi geleceğini etkileyebilecek olan dava sonucu, başkanlık için aday olmasının önünde bir engel oluşturmasa da suçlu bulunması durumunda Trump, herhangi bir suçtan hüküm giymiş ilk ABD başkanı olacak. Trump ayrıca, seçim müdahalesi, seçim sonuçlarını manipüle etme ve belgeleri saklama gibi suçlamalarla üç ayrı davada daha yargılanıyor.

30.05.2024 18:14
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(ANKARA) - ABD'de seçimler yaklaşırken Cumhuriyetçi aday Donald Trump dört farklı davada 48 suçlamayla karşı karşıya. İddiaya göre yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı 130 bin dolar ödeme için ticari dokümanları manipüle etmekle suçlanan Trump'ın "sus parası" ismiyle bilinen davasında hüküm aşamasına gelindi.

Mahkeme Başkanı tarafından karar için görevlendirilen 12 kişilik jüri, kapalı oturumun ilk gününde herhangi bir sonuca varamadı. New York'ta görülen mahkemede jüri, görüşmelere bugün de devam edecek.

Yetişkin içerik yıldızı Stormy Daniels ve Karen McDougal ile 2006 yılında aynı zamanda evliyken ilişkisi olduğu iddia edilen Donald Trump'ın, 2016 yılındaki başkanlık seçimleri öncesi susmaları için Daneils'a 130 bin, McDougal'a ise 150 bin dolar ödeme yapmak üzere 34 ticari evrakta sahtecilik yaptığı ileri sürülüyor.

Ödemelerden haberi olmadığını iddia eden Trump'ın eski avukatı Michael Cohen mahkemede iddiaları doğrulayıp, Trump'ın yasa dışı ödemelerden haberi olduğunu ve bunu "seçim kampanyasına zarar verecek enformasyonları elimine etmek amacıyla" yaptığını ifade etti.

Dava sonucu, Trump'ın imajını ve siyasi geleceğini etkileyebilecek olsa da kendisine yönelik suçlamalardan mahkum edilmesi durumunda başkanlık için aday olmasının önünde bir engel yok. Ancak suçlu bulunursa herhangi bir suçtan hüküm giymiş ilk ABD başkanı olacak.

"Sus parası" davasının yanı sıra üç davada daha yargılanıyor

Eski ABD Başkanı Trump'ın yargılandığı tek dava "sus parası davası" değil.  Rakibi Joe Biden'a karşı aldığı yenilgiyi yasa dışı yollarla tersine çevirmeye çalıştığı iddia edilen Trump, 2020 seçimlerine müdahaleden federal mahkemede yargılanıyor.

Aynı zamanda ABD'nin Georgia eyaletinde 2020 seçimlerinde az bir farkla kaybettiği seçimlerin sonuçlarını manipüle etmekle suçlanıyor. Georgia'da yürütülen soruşturma Trump'ın sızan bir telefon konuşmasında bir devlet görevlisinden "11 bin 780 oy bulmasını" istemesine dayanıyor.

Trump'ın suçlandığı bir diğer dava ise başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra Beyaz Saray'dan Mar-a-Lago'daki ikametgahına gizli belgeleri götürerek FBI'ın dosyaları geri alma çabalarını engellediği iddialarını içeriyor. Trump bu dava kapsamında ulusal savunma bilgilerini kasıtlı olarak elde tutma, adaleti engellemek için komplo kurma, belgeleri saklama ve yanlış beyanda bulunmaktan yargılanıyor.

Eski ABD Başkanı ise kendisine yönelik tüm suçlamaları reddiyor ve siyasi amaçlı suçlamalar olarak nitelendiriyor.

"Moskova ve Pekin'i bombalarım"

Kendisine yöneltilen suçlamaların gölgesinde başkanlık seçimlerine doğru ilerleyen eski ABD Başkanı'nın seçim kampanyası için düzenlediği bir bağış etkinliğinde, Rusya Ukrayna'ya savaş açtığında mevcut ABD Başkanı Joe Biden yerine kendisi görevde olsaydı Moskova'yı bombalayacağını söylediği iddia ediliyor.

Washington Post'un ortaya attığı iddiaya göre kimliklerinin açıklanmaması şartıyla gazeteye konuşan kaynaklar, Trump'ın aynı bağış etkinliğinde, "Çin Tayvan'a saldırırsa Pekin'i bombalarım" dedi. Önceki seçim kampanyalarında finansman yasalarını ihlalle suçlanan Trump yeni seçim kampanyası döneminde de ilginç iddialarla gündeme geliyor.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Hukuk, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, 48 suçlamayla karşı karşıya - Son Dakika

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