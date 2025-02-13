Trump'a Demokratlar'dan Gazze İtirazı

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NEW ABD Temsilciler Meclisindeki 215 Demokrat üyeden 145'i, yazdıkları mektupla Başkan Donald Trump'tan, " Gazze'yi devralma" konusundaki açıklamalarını geri çekmesini istedi.

Mektup, yazılmasına öncülük eden Illinois eyaleti Demokrat temsilcisi Sean Casten'in Kongre internet sitesinde yayımlandı.

Mektupta, "Sayın Başkan, sivil Filistinli nüfusun Gazze Şeridi'nden kalıcı olarak taşınmasını ve ABD'nin bölgeyi 'ele geçirmesini', 'sahiplenmesini' ve 'Orta Doğu'nun Rivierasına dönüştürmesini ilan eden 4 Şubat 2025 tarihli tehlikeli yorumlarınızı geri çekmeniz için size çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin şu an İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde her zamankinden daha fazla, yapıcı bir rol oynaması gerektiğine işaret edilen mektupta, "Bir Amerikan Başkanının 2 milyon insanın zorla ve kalıcı olarak yerinden edilmesini savunmasından endişe duyuyoruz. Böyle bir eylem yalnızca ahlaki olarak savunulamaz olmakla kalmaz aynı zamanda Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal eder, ABD çıkarlarını ve birliklerini tehlikeye atar ve küresel konumumuzu zayıflatır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mektupta, ABD ordusunun bir savaş bölgesinde "böyle bir suçu işlemeleri emri önerisinin de pervasızca ve tehlikeli" olduğuna dikkat çekilerek, 2 milyon insanı zorla yerinden etmeye çalışmanın çok sayıda ABD'linin ölümüne ve dünya çapındaki terörizmde muazzam bir artışa neden olacağı vurgulandı.

ABD'nin bu çatışmaya çözüm olarak zorla yerinden etmeyi teşvik edemeyeceğinin altı çizilen mektupta, bunun yürürlükte olan mevcut ateşkese zarar vereceği ve Gazze'nin yeniden inşası ve iki devletli çözüme dayalı kapsamlı bölgesel barışa olan bağlılıklarını teyit eden Arap müttefikleri ile ABD'nin çalışma fırsatını tehlikeye atacağı kaydedildi.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmiş, bir daha da geri dönemeyeceklerini öne sürmüştü.