Trump Alaska'da İran'a 'bekleyin ve görün' dedi, Tayvan LNG'nin yüzde 30'unu alacak - Son Dakika
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Trump Alaska'da İran'a 'bekleyin ve görün' dedi, Tayvan LNG'nin yüzde 30'unu alacak

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Trump, Alaska Wasilla'da İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını söyleyip 'ne yapacağımızı bekleyin ve görün' dedi. Trump, Tayvan'ın 20 yılda Alaska boru hattından LNG'nin yüzde 30'unu almayı kabul ettiğini, Lutnick'in 4,4 milyar dolar yatırım taahhüdü verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını söyleyerek "İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün." dedi.

Trump, Alaska eyaletinin Wasilla kentinde 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine yönelik mitinginde, İran ile gerilime ilişkin konuştu.

İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağına ilişkin sözlerini yineleyen Trump, "İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün. Onlara günlerini göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, gelecek 20 yılda Tayvan'ın, Alaska'da planlanan boru hattı projesi kapsamında elde edilecek sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yüzde 30'unu satın almayı kabul ettiğini duyurdu.

Mitinge katılan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de yaptığı açıklamada Tayvan'ın Alaska'daki boru hattının geliştirilmesi için 4,4 milyar dolar yatırım yapma taahhüdü verdiğini belirtti.

Kaynak: AA
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