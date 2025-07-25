Trump: Ateşkes Süreci Hamas'ın Çekilmesiyle Tamamlanamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump: Ateşkes Süreci Hamas'ın Çekilmesiyle Tamamlanamadı

Trump: Ateşkes Süreci Hamas\'ın Çekilmesiyle Tamamlanamadı
25.07.2025 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Gazze'deki ateşkesin Hamas'ın müzakerelerden çekilmesi nedeniyle tamamlanamadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes sürecinin, "Hamas'ın müzakerelerden çekilmesi" nedeniyle tamamlanamadığını ileri sürdü.

ABD Başkanı Trump, İskoçya ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'de ateşkes sürecinin tamamlanamaması konusunda İsrail'in saldırılarına ve gıda yardımlarını engellemesine ilişkin yorum yapmayan Trump, Hamas'ı suçlayarak "(Hamas) Gazze'deki müzakerelerden çekildiler. Hamas için çok kötü oldu. Gerçekten bir anlaşma yapmak istemiyorlardı." ifadelerini kullandı.

Birçok esiri kurtardıklarını ancak kalan 20 civarındaki esiri bırakmamak için Hamas'ın anlaşma yapmak istemediğini savunan Trump, "Şimdi son rehineler kaldı ve son rehineleri kurtardıktan sonra ne olacağını biliyorlardı. Bu yüzden anlaşma yapmak istemiyorlar. Bunu gördüm, bu yüzden çekildiler." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, adını zikretmeden İsrail'in, "savaşarak Gazze'yi temizlemek zorunda kalacağı" değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, dün yaptığı açıklamada, Doha'daki ateşkes müzakere ekibini geri çağırdıklarını açıklamıştı.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Doha'ya gitmişti.

Tarafların, 60 günlük geçici ateşkes, Gazze'deki 10 sağ esirin serbest bırakılması ve 18 ölü İsrailli esirin cenazesinin teslim edilmesi ile kalıcı ateşkes için müzakerelerin yapılmasına ilişkin olarak Doha'da görüşmeleri sürerken, anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü ancak İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeperindeki işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkes sağlansa bile işgalini sürdürmeyi ve Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek maksadıyla bir "toplama kampı" kurmayı planladığını açıklamıştı.

Hamas'ın 10 sağ İsrailli esire karşılık, 200 müebbet mahkumu ve 2 bin esirin serbest kalmasını istediği iddiası

Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde 10 sağ İsrailli esir karşılığında müebbet hapis cezası almış 200 Filistinli ve 7 Ekim 2023 sonrası Gazze Şeridi'nden alıkonulan 2 bin Filistinli esirin serbest bırakılmasını istediği iddia edildi.

ABD'de yayın yapan Axios haber sitesinde, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtta İsrail'in elinde tuttuğu daha fazla Filistinli esiri serbest bırakmasını talep ettiği öne sürüldü.

Axios'a konuşan ve müzakerelere dair bilgi sahibi bir yetkiliye göre, üst düzey İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a, Hamas'ın söz konusu talebinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

İsrail, esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılması için Hamas ile yapılan dolaylı görüşmeleri yürüten müzakere heyetini "istişarelerde bulunmak üzere" geri çağırmıştı.

Hamas, İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası amacıyla yürütülen dolaylı müzakerelerde arabuluculuk yapan Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Bahbah, Hamas'ın olası anlaşma için sunduğu yanıtın olumlu ve gerçekçi olduğunu dile getirerek ateşkese varılması için Tel Aviv'in "ciddi ve hızlı" bir müzakereye girmesi gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: Ateşkes Süreci Hamas'ın Çekilmesiyle Tamamlanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Icardi, ’’Sürekli bana yazıyor’’ diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı Icardi, ''Sürekli bana yazıyor'' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
’’Fenerbahçe’ye gidiyorum’’ diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı ''Fenerbahçe'ye gidiyorum'' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı
Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Mourinho’dan sürpriz telefon: Galatasaray’a gitme Fenerbahçe’ye gel Mourinho'dan sürpriz telefon: Galatasaray'a gitme Fenerbahçe'ye gel
Elif Elmas geri dönüyor Elif Elmas geri dönüyor
Suriye’den PKKYPG’ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar Suriye'den PKK/YPG'ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar
Alman polisinden Gazze’ye destek eylemine müdahale Çok sayıda kişi gözaltında Alman polisinden Gazze'ye destek eylemine müdahale! Çok sayıda kişi gözaltında
Igor Tudor’un gözü Fenerbahçe’nin yıldızında Igor Tudor'un gözü Fenerbahçe'nin yıldızında
Gazze’de ateşkes görüşmelerinde kriz ABD ve İsrail heyetleri geri döndü Gazze'de ateşkes görüşmelerinde kriz! ABD ve İsrail heyetleri geri döndü

17:18
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı
16:29
Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı Menajerinden açıklama var
Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı! Menajerinden açıklama var
16:27
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
16:19
Termometreler patlayacak İşte Türkiye’de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
Termometreler patlayacak! İşte Türkiye'de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
16:09
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
22:50
Beşiktaş’a yeni yıldızından kötü haber Sakatlanarak oyundan çıktı
Beşiktaş'a yeni yıldızından kötü haber! Sakatlanarak oyundan çıktı
22:34
Beşiktaş taraftarından Rashica’ya büyük tepki
Beşiktaş taraftarından Rashica'ya büyük tepki
22:31
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız
22:27
Yargıtay, 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında verilen beraat kararlarını bozdu
Yargıtay, 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında verilen beraat kararlarını bozdu
22:15
Aniden yola çıkan yaya, trafiği birbirine kattı
Aniden yola çıkan yaya, trafiği birbirine kattı
22:13
Tekneyi fark etmeden köprüden atladı Ölümden kıl payı kurtuldu
Tekneyi fark etmeden köprüden atladı! Ölümden kıl payı kurtuldu
22:10
Tammy Abraham, Beşiktaş’taki hesabını açtı
Tammy Abraham, Beşiktaş'taki hesabını açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 17:58:30. #7.13#
SON DAKİKA: Trump: Ateşkes Süreci Hamas'ın Çekilmesiyle Tamamlanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.