Trump'dan Hawaii için Tsunami Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.

Alaska ve ABD Pasifik kıyısı için ise "Tsunami İzleme" durumunun geçerli olduğunu belirten Trump, Japonya'nın da tehlike altında olduğunu bildirdi.

Trump, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

En güncel bilgiler için "tsunami.gov" adresinin ziyaret edilmesi çağrısında bulunan Trump, "Güçlü ve güvende kalın." ifadelerini kullandı.