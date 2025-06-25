Trump'dan İran-İsrail Ateşkes Vurgusu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump aracılığıyla varılan İran ve İsrail'in ateşkes sürecinin devam edeceğine duyulan "inancı" vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bruce, "Başkan (Trump), başından beri diplomasinin savaşları durdurabileceğine, inanmamız gereken şeyin bu olduğuna inandı. Buna yaslandı ve (süreç) işliyor." ifadelerine yer verdi.

"Saatler önce" İsrail ve İran arasında misillemelerin devam ettiğine işaret eden Bruce, ateşkes sürecine geçilmesiyle birlikte "işlerin yoluna girdiğini ve o bölgede sessizliğin hakim olduğunu" söyledi.

Bruce, ateşkesin devam etmesi halinde İran'a yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili soruya, sürecin çok akışkan ve hızlı olduğu, bu konuyla ilgili kararın ABD'ye fayda sağlayacak bir strateji olacağı cevabını verdi.

Sözcü, İran ile nükleer müzakerelerin devamı konusunda Trump'ın "bu görüşmelerin yenilenmesi için iyi bir zaman olduğu" yönünde paylaşım yaptığını hatırlattı.

Bruce, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin, "ABD'nin nükleer müzakereleri İsrail saldırısı için bir örtü olarak kullanıldığı yönünde şüphe içinde olduklarını" açıklayan İran makamlarıyla güven ilişkisinin yeniden nasıl tesis edileceği sorusuna cevaben, "Bu kesinlikle cevaplayamayacağım bir soru." demekle yetindi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Trump'ın bir "barış elçisi" olduğu ve bu yaklaşımının devam edeceği görüşünü paylaştı.

Suriye'de Ortodoks kilisesine yapılan saldırıya tepki gösterdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, Suriye'nin başkenti Şam'da bir Ortodoks kilisesine yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Bruce, "Suriye hükümetini, şiddetin tüm faillerinden hesap sormaya, dini ve etnik azınlık üyeleri de dahil tüm Suriyelilerin güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz." dedi.

ABD'nin "istikrarsızlık ve korku yaratmaya çalışan güçlere karşı savaşan Suriye hükümetini desteklemeye devam edeceğini" belirten Bruce, bu konuda ABD'nin sözü olduğunu hatırlattı.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'nde 22 Haziran akşamı patlama meydana gelmiş, son verilere göre 25 kişi yaşamını yitirmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.