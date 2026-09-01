Trump: Hürmüz Boğazı iyi durumda - Son Dakika
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Trump: Hürmüz Boğazı iyi durumda

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Trump, Hürmüz Boğazı'ndan günlük 30 tanker geçtiğini, İran'a karşı tavırlarını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tankerin geçtiğini belirterek, Boğaz'ın "çok iyi durumda" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ilaç fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, İran'a saldırıların yeniden başlamasının sınırlı bir planın parçası mı yoksa kapsamlı bir savaşa dönüş mü olduğu konusunda net ifadeler kullanmaktan kaçındı.

İran'ın "çökmüş bir ülke" olduğunu savunan ABD Başkanı, "Yine de bu durum onlara haddini bildirmeyeceğimiz anlamına gelmez. Neler olacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndan ABD donanmasının da yardımıyla günlük yaklaşık 30 tankerin geçtiğini anlatan Trump, "Hürmüz Boğazı son derece iyi durumda. Gecede ortalama 30 gemi geçiyor. Çok fazla petrol geliyor. Bu yüzden petrol fiyatlarının, tahmin edildiği gibi yükselmediğini görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin önce Venezuela'da, sonra da İran'da "çok iyi" bir iş çıkardığını savunan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Eğer İran'ın nükleer silahı olsaydı, şu anda İsrail diye bir ülke olmazdı." yorumunu yaptı.

Trump, İran'a yönelik kimyasal silah kullanma gibi bir ihtimalin olmadığını vurgulayarak, Tahran'ın askeri kapasitesini zaten büyük ölçüde yok ettiklerini öne sürdü.

OPEC'ten ayrılıp ayrılmamak Venezuela'ya kalmış

Öte yandan Trump, bir soru üzerine, Venezuela'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) ayrılıp ayrılmama kararının bu ülkeye kaldığını ifade etti.

Venezuela ile yaptıkları petrol anlaşmasının ABD için çok önemli bir kazanım olduğunu dile getiren Trump, OPEC konusundaki sürecin kendileriyle ilgili olmadığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump: Hürmüz Boğazı iyi durumda - Son Dakika

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