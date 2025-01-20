Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün görevi resmen devralacak olan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ı yemin töreni öncesinde tebrik etti.
Putin, tebrik mesajında, "Trump'ın ABD ve Rusya arasında doğrudan iletişimi yeniden kurma ve 3. Dünya Savaşı'nı önleme isteğini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
Güvenlik Konseyi'ndeki gerçekleştirdiği konuşmada Trump'a tebriklerini ileten Putin, Ukrayna savaşına ilişkin de mesajlar verdi. "Ukrayna'da uzun süreli barış istiyoruz" diyen Putin, "Rusya'nın çıkarları için savaşacağız" diye konuştu.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bugün Kongre'de düzenlenecek yemin töreniyle görevi mevcut Başkan Joe Biden'dan resmen devralacak. Başkent Washington'daki yemin töreni etkinlikleri TSİ 17.30 gibi başlayacak. Trump'ın TSİ 20.00 sıralarında yemin etmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Trump'ı tebrik eden Putin'den ''Diyaloğa açığım'' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz - Son Dakika
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