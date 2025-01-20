Trump'ı tebrik eden Putin'den ''Diyaloğa açığım'' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz - Son Dakika
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Trump'ı tebrik eden Putin'den ''Diyaloğa açığım'' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün gerçekleştirilecek yemin töreniyle birlikte görevi resmen devralacak olan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti. Putin, tebrik mesajında, "Ukrayna'da uzun süreli barış istiyoruz" dedi.

20.01.2025 17:04  Güncelleme: 17:14
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün görevi resmen devralacak olan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ı yemin töreni öncesinde tebrik etti.

"3. DÜNYA SAVAŞI'NI ÖNLEME İSTEĞİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Putin, tebrik mesajında, "Trump'ın ABD ve Rusya arasında doğrudan iletişimi yeniden kurma ve 3. Dünya Savaşı'nı önleme isteğini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

"UKRAYNA'DA UZUN SÜRELİ BARIŞ İSTİYORUZ"

Güvenlik Konseyi'ndeki gerçekleştirdiği konuşmada Trump'a tebriklerini ileten Putin, Ukrayna savaşına ilişkin de mesajlar verdi. "Ukrayna'da uzun süreli barış istiyoruz" diyen Putin, "Rusya'nın çıkarları için savaşacağız" diye konuştu.

ABD'DE 2'NCİ TRUMP DÖNEMİ BAŞLIYOR

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bugün Kongre'de düzenlenecek yemin töreniyle görevi mevcut Başkan Joe Biden'dan resmen devralacak. Başkent Washington'daki yemin töreni etkinlikleri TSİ 17.30 gibi başlayacak. Trump'ın TSİ 20.00 sıralarında yemin etmesi bekleniyor.

Trump\'ı tebrik eden Putin\'den \'\'Diyaloğa açığım\'\' mesajı: Ukrayna\'da uzun sürecek bir barış istiyoruz

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ı tebrik eden Putin'den ''Diyaloğa açığım'' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sinan Civan:
    Trump dünyayı kurtardı, komik veya inanılmaz gerçekler 7 3 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Geldiler gidiyorlar bunların yuzunden gencler halk ölüyor.zelenskide olgun adam olmalı.o da bir tuhaf.hepsinin baska ulkelerde evleri var.bencilligi ve hırsları bırakmak zorundalar.gorevleri savasmak degil. 2 1 Yanıtla
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