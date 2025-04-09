Trump\'ın Açıklamalarına Erdoğan\'dan Yanıt: "Daha Görüşmedik"

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ilişkin soruya, "Daha görüşmedik" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, "Erdoğan adında bir adamla çok iyi ilişkilerim var. Basının, Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı" ifadeleri kullanmıştı. Bunun yanı sıra İsrail Başbakanı Netanyahu'nun " Suriye'de Türkiye ile sorunları olduğu" yönündeki ifadelerine de yanıt veren Trump, "(Suriye konusunda) Türkiye ile yaşadığınız her sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. (Netanyahu'yu işaret ederek) Siz makul olduğunuz sürece; bu konuda siz de biz de makul olmalıyız" değerlendirmesini yapmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısı sonrasında, TBMM'de bir gazetecinin Trump'ın sözlerini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Erdoğan, "Daha görüşmedik" yanıtını verdi.