Trump'ın Adayı Hegseth, ASEAN Üyelerini Sayamadı - Son Dakika
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Trump'ın Adayı Hegseth, ASEAN Üyelerini Sayamadı

Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth, Senato oturumunda ASEAN ülkelerinin isimlerini veremedi.

15.01.2025 15:47
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ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump'ın Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerinin isimlerini söyleyemedi.

Savunma Bakanı olarak aday gösterilen Pete Hegseth, dün gece ABD Senatosunda düzenlenen onay oturumunda dış politika sorularını yanıtladı.

Illinois Senatörü Tammy Duckworth, Hegseth'e, Asya jeopolitiğinin kritik bloklarından ASEAN'a kaç üye ülke bulunduğunu ve ABD ile ASEAN arasında ne tür bir anlaşma olduğunu anlatmasını istedi.

Hegseth, "Size, ülkelerin tam sayısını söyleyemem. Avustralya AUKUS'ta, Güney Kore ve Japonya'nın da müttefikimiz olduğunu biliyorum." dedi.

Duckworth de "Söz ettiğiniz üç ülkenin hiçbiri ASEAN'da değil. Bu tür müzakerelere hazırlanmadan önce biraz araştırma yapmanızı öneririm." diye tepki gösterdi.

Canlı yayımlanan oturum sonrası, sosyal medyada Hegseth'e yönelik tepki yağdı.

Kullanıcılar, Hegseth'i, ülkeyi uluslararası müzakerelerde temsil edecek liderlik ve kabiliyete sahip olmamakla eleştirdi.

ASEAN

Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini hedefliyor.

Doğu Timor'un 11. ülke olarak yakın vadede birliğe katılması planlanıyor.

ABD'nin müttefiki ülkeler Tayland ve Filipinler, ASEAN içinde yer alıyor.

ABD, Çin'in bölgesel nüfuzu karşısında ASEAN'ın bölgesel etkisini kullanmaya çalışıyor.

3 trilyon dolardan fazla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya sahip 650 milyondan fazla nüfusu bir araya getiren ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın Adayı Hegseth, ASEAN Üyelerini Sayamadı - Son Dakika

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