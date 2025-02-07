Trump'ın Gazze Planı, Batı Şeria'da Endişe Yarattı

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İsrail Ordusu Askeri İstihbarat Servisi Direktörü Shlomi Binder'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etme planının işgal altındaki Batı Şeria'da olayların artmasına neden olacağı uyarısında bulunduğu öne sürüldü.

Kanal 13 televizyonunda yayınlanan haberde, İsrail ordusundan üst düzey askeri yetkililerin, Trump'ın Gazze planı konusunda endişeli olduğu ve dün bu konuda bir dizi istişarelerde bulundukları belirtildi.

Bu görüşmelerde, Binder'in Trump'ın planının Batı Şeria'daki olayların artmasına neden olacağı uyarısında bulunarak siyasi yönetime gelecek ramazan ayına hazırlıklı olmalarını söylediği ileri sürüldü.

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesi ise askeri yetkililerin Trump'ın teklifinin İsrail'in bir halkı kovmakla suçlanmasına neden olacağını ve bunu aşmanın tek yolunun Gazzelilerin göç etme arzusu ve onları kabul edecek ülkelerin bulunması olduğunu savunduğu kaydedildi.

Ordu yetkililerinin ayrıca Gazze'deki 2 milyona yakın Filistinlinin büyük bir kısmının bölgeden ayrılmayı kabul etmeyeceğini düşündüklerini dile getirdiği aktarıldı.

Habere ilişkin ordudan henüz bir açıklama yapılmazken Savunma Bakanı Yisrael Katz, Binder'in uyarılmasını istedi.

Katz yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye ilişkin önemli planına ve siyasi kademenin direktiflerine karşı İsrail ordusu subaylarının konuşacağı bir gerçeklik olmayacak." ifadesini kullandı.

İsrail ordusuna Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göçüne" ilişkin plan hazırlaması talimatı verdiğini anımsatan Katz, "İsrail ordusunun yapması gereken ve yapacağı şey tam olarak bu." cümlesine yer verdi.

Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını ileri sürmüştü.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.