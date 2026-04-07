Trump'ın İran Kararını Kim Şekillendiriyor? Beyaz Saray'da Üç Cephe ve Altı İsim

07.04.2026 14:36
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikası, Beyaz Saray içindeki güç mücadelesiyle şekilleniyor. Farklı grupların etkisi altında kalan Trump, savaşın genişletilmesi veya diplomatik bir çözüm arayışında iki yol arasında kalmış durumda.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert sözleri, dünya başkentlerinin Washington'dan gelecek karara odaklanmasına neden oldu. Ancak Al Jazeera analizine göre, kulislerdeki asıl sorun 'Trump ne karar verecek?' değil, 'Bu kararı kim şekillendiriyor?' sorusudur. Analiz, Beyaz Saray içinde savaşın genişletilmesi veya diplomatik çözüm için kritik bir güç mücadelesi yaşandığını belirtiyor.

Trump'ın etrafındaki ekip üç ana gruba bölünmüş durumda: İran'a yönelik saldırıların artırılmasını isteyen şahinler, savaşın maliyetlerinden endişe eden pragmatik isimler ve diplomasiyi 'anlaşma sanatı' gibi gören gayri resmi danışmanlar. Bu ayrışma, savaşın yönünü doğrudan etkileyebilecek bir iç mücadeleye dönüşmüştür. Analize göre, Trump'ın kararlarını etkileyen altı isim öne çıkıyor: ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Beyaz Saray Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller savaşın sert savunucuları olarak, Dışişleri Bakanı Marco Rubio siyasi stratejiyi yönlendirirken, Başkan Yardımcısı J. D. Vance daha temkinli bir çizgide yer alıyor. Ayrıca, Jared Kushner ve Steve Witkoff gibi gayri resmi danışmanlar da diplomasi sürecinde etkili oluyor.

Analiz, Beyaz Saray'daki iç çekişmenin savaşın kaderini belirleyebileceğini vurguluyor. Trump'ın önünde savaşı büyütmek veya diplomatik bir çıkış bulmak gibi iki yol var, ancak hangi yolun seçileceği kadar bu kararı kimin etkilediği de kritik görülüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dış Politika, Donald Trump, ABD Başkanı, Beyaz Saray, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
