Trump'ın Seçim Konuşmasında Yahudi Atıfı Yok - Son Dakika
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Trump'ın Seçim Konuşmasında Yahudi Atıfı Yok

Trump, seçim gecesi yaptığı konuşmada Amerikalı Yahudilere atıfta bulunmadı, farklı gruplara vurgu yaptı.

08.11.2024 01:17
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ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın birçok kesimden oy aldığını vurguladığı seçim gecesi konuşmasında "Yahudi Amerikalılar" ifadesini kullanmaması dikkati çekti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanarak yeniden başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanan Trump'ın seçim gecesi yaptığı zafer konuşmasının yankıları sürüyor.

Amerikan ve İsrail medyasına yansıyan bazı haberlerde, Trump'ın konuşmasında toplumun farklı kesimlerinden oy aldığını anlattığı bölümde Amerikalı Yahudilere atıf yapmadığı kaydedildi.

Söz konusu haberlerde, İsrail yanlısı tavırlarıyla bilinen ve ABD'deki Yahudi toplumuyla güçlü bağlara sahip olan Trump'ın Amerikalı Asyalılar, Hispanik Amerikalılar, Amerikalı Araplar ve Amerikalı Müslümanlar gibi farklı etnik ve dini gruplara vurgu yaptığı cümlelerinde "Amerikalı Yahudilere" hiç atıf yapmadığına işaret edildi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, seçim gecesi Florida'da yaptığı zafer konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu seçim kampanyası öyle tarihi bir olay ki biz en büyük, en geniş ve en bütünleşmiş koalisyonu kurduk. Amerikan tarihinde bunun gibi bir şey görmediler. Gençler ve yaşlılar, erkekler ve kadınlar, kentliler ve kırsal bölgede yaşayanlar. Bizim için oy kullanan insanları analiz ediyorlar. Hepsi farklı bir yerden (bu birliğe) katıldı. Afro-Amerikalılar, Hispanik Amerikalılar, Asyalı Amerikalılar, Arap Amerikalılar, Müslüman Amerikalılar. Herkes buradaydı ve bu güzeldi. Farklı toplumsal katmanlardan vatandaşları sağduyunun ortak temeli etrafında birleştirdik."

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın Seçim Konuşmasında Yahudi Atıfı Yok - Son Dakika

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