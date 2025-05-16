Trump'ın Suriye Yaptırımları, İsrail'de Rahatsızlık Yarattı

(ANKARA) — ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının Tel Aviv'de yol açtığı rahatsızlık, İsrail basınının manşetlerine yansıdı.

İsrail merkezli Jerusalem Post'ta yer alan bir haberde İsrail'in, Washington'u Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının vazgeçirmek için yoğun kulis faaliyeti yürüttüğü ancak sonuç alamadığı belirtildi. İsrail merkezli bir başka yayın organı kuruluşu olan Haaretz ise ziyaretin "İsrail'in bölgedeki konumunu gerilettiğini" savundu. ABD merkezli Financial Times ise İsrail Başbakanı Binyamın Netanyahu'nun Gazze savaşını uzatmasının Trump'ın bölgedeki diplomatik manevra alanını daralttığını yazarak iki müttefik arasındaki kırılmaya dikkat çekti.

Öte yandan Jerusalem Post'a konuşan ABD'li Temsilciler Meclisi Üyesi Marlin Stutzman, Trump yönetiminin Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile doğrudan temasta olduğunu ve Şara'nın İran etkisini sınırlamaya, Hizbullah'ı sınır dışı etmeye ve Golan Tepeleri konusunda bir anlaşmaya açık olduğunu dile getirdiğini aktardı. Stutzman, İsrail'in kaygılarını da anlayışla karşıladığını belirterek, "İsrail'in temkinli olma hakkı var. Barış ve refah isteyen İsrail'le aynı çizgide olacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında İsrail'i ziyaret etmemesi, Yemen'deki Husilerle İsrail'e rağmen anlaşmaya varması ve İran ile nükleer görüşmeleri başlatması da daha önce Trump ve Netanyahu yönetimleri arasında bir çatlak olarak yorumlanmıştı. ABD Başkanı, Körfez ülkelerine yaptığı ziyaret sırasında yaptığı bir açıklamada, ABD'nin Körfez ülkeleri ile iyi ilişkiler yürütmesinin İsrail'in de çıkarına olduğunu ifade etmişti.