Trump'ın Suriye Yaptırımlarını Kaldırma Kararı Destek Buldu - Son Dakika
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Trump'ın Suriye Yaptırımlarını Kaldırma Kararı Destek Buldu

Kuveyt, Bahreyn ve diğer ülkeler, Trump'ın Suriye'deki yaptırımları kaldırma planını memnuniyetle karşıladı.

14.05.2025 07:30
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Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Filistin, Yemen, Lübnan ve Libya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarını memnuniyetle karşıladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Trump'ın Suriye'ye yönelik açıklamaları memnuniyetle karşılanarak, Suudi Arabistan'ın çabalarından övgüyle söz edildi.

Açıklamada, bu adımın Suriye'de istikrar, refah ve kalkınmaya destek olacağı vurgulandı.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya tebrik telgrafı gönderdi.

Kral Hamed, telgrafında, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını açıklaması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şara'yı ve Suriye halkını tebrik etti.

Beklenen hamlenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çabalarına bir yanıt niteliğinde olduğunu dile getiren Kral Hamed, Trump'ın kararını, Suriye'ye modern tarihinin bu kritik aşamasında destek sağlama yönünde atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma niyetini duyurmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bunun, Suriye'nin yeniden inşası ve Suriye ile dünya arasında ekonomik işbirliğinin yeni ufuklar açması yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildiği açıklamada, yaptırımların kaldırılmasının Suriye halkının refah ve kalkınmasına olumlu yansıyacağı vurgulandı.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, bu karar, "Suriye'nin sağlığına ve istikrarına kavuşması ve bölgedeki lider rolüne geri dönmesi yolunda atılmış yeni bir adım" olarak değerlendirildi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Suriye'ye ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Kararın Lübnan ve bölge genelinde olumlu yansımaları olacağını kaydeden Selam, bu konudaki inisiyatifi ve çabaları için Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın açıklaması memnuniyetle karşılanarak, bu adım "önemli ve olumlu bir jest" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki çabaları takdirle karşılandı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın açıklamasının, Suriye'nin bölgesel ve uluslararası çevreye yeniden entegrasyonu yönünde önemli bir değişimi yansıttığı belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik yaptırımları kaldıracağına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu gelişmeyi "Suriye halkı için tarihi dönüm noktası" olarak nitelendirmişti.

Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönünde talimat vereceğini ve bunun Suriye için yeni bir başlangıç imkanı olacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın Suriye Yaptırımlarını Kaldırma Kararı Destek Buldu - Son Dakika

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