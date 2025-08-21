Trump'ın TPS Kararına Temyiz Onayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'ın TPS Kararına Temyiz Onayı

21.08.2025 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin göçmenler için TPS'yi sona erdirme kararını onayladı.

SAN ABD'de temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin Orta Amerika ve Asya'dan gelen göçmenler için Geçici Koruma Statüsü'nü (TPS) sona erdirmesine onay verdi.

San Francisco'daki 9. Temyiz Mahkemesi, yaklaşık 60 bin göçmene geçici koruma sağlayan alt mahkeme kararını durdurdu.

Mahkeme yargıçları, davacıların erteleme talebini kabul eden 31 Temmuz 2025 tarihli bölge mahkemesi kararını, bir sonraki emre kadar askıya aldı.

Federal yargıç Trina Thompson, Trump yönetiminin TPS programını sona erdirme planını durdurarak, Nepal, Honduras ve Nikaragua da dahil olmak üzere Orta Amerika ve Asya'dan gelen yaklaşık 60 bin kişinin statüsünü uzatmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), 8 Temmuz'da Nikaragua ve Honduraslı göçmenlere yönelik TPS programının sona ereceğini açıklamıştı.

Geçici Koruma Statüsü

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atmış, bu girişimlerden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

TPS programı, göçmenlerin, ülkede çalışabilmelerine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Amerika, Politika, Mahkeme, Güncel, Göçmen, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın TPS Kararına Temyiz Onayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:51:35. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'ın TPS Kararına Temyiz Onayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.