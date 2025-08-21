Trump'ın TPS Kararına Temyiz Onayı

SAN ABD'de temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin Orta Amerika ve Asya'dan gelen göçmenler için Geçici Koruma Statüsü'nü (TPS) sona erdirmesine onay verdi.

San Francisco'daki 9. Temyiz Mahkemesi, yaklaşık 60 bin göçmene geçici koruma sağlayan alt mahkeme kararını durdurdu.

Mahkeme yargıçları, davacıların erteleme talebini kabul eden 31 Temmuz 2025 tarihli bölge mahkemesi kararını, bir sonraki emre kadar askıya aldı.

Federal yargıç Trina Thompson, Trump yönetiminin TPS programını sona erdirme planını durdurarak, Nepal, Honduras ve Nikaragua da dahil olmak üzere Orta Amerika ve Asya'dan gelen yaklaşık 60 bin kişinin statüsünü uzatmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), 8 Temmuz'da Nikaragua ve Honduraslı göçmenlere yönelik TPS programının sona ereceğini açıklamıştı.

Geçici Koruma Statüsü

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atmış, bu girişimlerden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

TPS programı, göçmenlerin, ülkede çalışabilmelerine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.