Trump'ın Yahudi seçmenleri hedef alan sözleri tartışma yarattı

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'de Demokrat Partiye oy veren Yahudileri " İsrail'den ve dinlerinden nefret eden" kesim olarak nitelendirmesi, tartışma yarattı.
Trump, eski danışmanı Sebastian Gorka'ya internet üzerinden verdiği mülakatta, Demokratlara oy veren Yahudi seçmenleri hedef aldı.
ABD'deki Demokratların Gazze saldırıları nedeniyle İsrail'e yönelik eleştirilerinin artmasıyla ilgili bir soruya Trump, "Gerçekte onların İsrail'den nefret ettiğini düşünüyorum. Demokrat Parti, İsrail'den nefret ediyor." yanıtını verdi.
Trump, daha sonra "Demokratlara oy veren herhangi bir Yahudi, dininden nefret ediyor demektir. İsrail hakkındaki her şeyden nefret ediyorlar. Kendilerinden utanmaları gerekiyor çünkü İsrail yok edilecek." değerlendirmesini yaptı.
Trump'ın ifadelerine, başta Beyaz Saray olmak üzere Kongreden ve ülkedeki Yahudi liderlerden tepkiler geldi.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, isim vermeden Trump'ın ifadelerini "iğrenç ve mantıksız antisemittik söylem" olarak niteleyerek "Vatandaşlarımızı tehdit eden zehirli, yanlış basmakalıpları yaymanın hiçbir haklı gerekçesi yoktur." dedi.
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer da X hesabından Trump'ı "son derece partizan ve nefret dolu sözler sarf etmekle" suçlayarak "İsrail'i partizan mesele haline getirmek, yalnızca İsrail'e ve ABD-İsrail ilişkilerine zarar verir." ifadesini kullandı.
ABD'deki Hakaretle Mücadele Birliği (ADL) Başkanı Jonathan Greenblatt de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yahudileri belirli bir partiye oy verebilecekleri için dinlerinden nefret etmekle suçlamak karalayıcıdır ve açıkça yanlıştır." ifadeleriyle eleştirdi.
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