Trump İran'a Nükleer Silah Edinmesine İzin Vermeyecek

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında, İran'la yaşanan gerilime ilişkin, Tahran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini vurguladı ve diplomasiye öncelik tanırken askeri seçeneğin de masada olduğunu söyledi. Trump, "Nükleer silaha sahip olmalarına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Donald Trump, Kasım 2026'da yapılacak ara seçimler öncesinde ABD Kongresi'nde uzun bir konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi milletvekillerinin "ABD, ABD" sloganları eşliğinde kürsüye çıkan Trump, konuşmasının büyük bölümünde hazırlanan metne bağlı kaldı. Demokrat sıralarındaki boş koltuklar ise bazı Demokrat üyelerin konuşmayı boykot ederek dışarıdaki protestolara katıldığını gösterdi.

Yaklaşık 1 saat 47 dakika süren konuşma, modern ABD tarihinde Kongre'de yapılan en uzun başkanlık konuşmalarından biri oldu.

Ekonomi ve iç politika öne çıktı

Trump, konuşmasında, Cumhuriyetçilerin Kongre çoğunluğunu kaybedebileceğine ilişkin endişilerin gölgesinde ekonomiye geniş yer ayırdı. Enflasyonu yavaşlattığını, borsayı rekor seviyelere taşıdığını, vergi indirimleri uyguladığını ve ilaç fiyatlarını düşürdüğünü belirten Trump, ülkenin "her zamankinden daha güçlü" olduğunu söyledi.

Ancak kamuoyu yoklamaları, Amerikalı seçmenlerin yüksek yaşam maliyetlerinden duyduğu memnuniyetsizliğin sürdüğünü gösteriyor. Trump, yüksek fiyatlar için önceki Başkan Joe Biden yönetimini sorumlu tutsa da anketler, seçmenlerin satın alma gücündeki gerilemeden mevcut yönetimi sorumlu gördüğüne işaret ediyor.

Trump, enflasyonun hızla düştüğünü savunsa da gıda, konut, sigorta ve enerji fiyatlarının birkaç yıl öncesine kıyasla yüksek seyretmeye devam ettiği belirtiliyor. Açıklanan son veriler ekonomide büyümenin yavaşladığına ve enflasyon baskısının sürdüğüne işaret etti.

Göç tartışmaları ve protestolar

Trump, göç politikalarına değindiği bölümde, belgesiz göçmenleri suç oranlarındaki artışla ilişkilendirdi. Demokrat milletvekilleri bu ifadeleri protesto ederken, salonda zaman zaman karşılıklı sözlü tartışmalar yaşandı.

Minneapolis'i temsil eden Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar, göç uygulamalarına ilişkin eleştirilerini yüksek sesle dile getirirken, bazı Demokrat üyeler de pankart ve yazılı mesajlarla sessiz protesto gerçekleştirdi. Demokrat Temsilci Al Green ise protesto pankartı nedeniyle salondan çıkarıldı.

Anketler, Minneapolis'te federal ajanların iki ABD vatandaşını vurduğu olayın ardından kamuoyunda göç politikalarının sertliği konusunda endişelerin arttığını ortaya koyuyor.

Dış politikaya sınırlı vurgu

Trump, konuşmasında, dış politikaya sınırlı yer ayırdı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yıl dönümüne denk gelmesine rağmen Ukrayna'ya konusuna kısaca değinen Trump, göreve dönüşünden bu yana sekiz savaşı sona erdirdiğini yineledi.

Trump, ABD'nin ekonomik rakibi Çin'den ve daha önce gündeme getirdiği Grönland konusundan ise bahsetmedi.

İran konusunda diplomasiye öncelik verdiğini belirten Trump, "Dünyanın bir numaralı terör destekçisinin nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim" ifadelesini kullandı ancak somut bir politika çerçevesi açıklamadı.

Trump, İran'ın ABD'yi hedef alabilecek füze kapasitesi geliştirmeye çalıştığını öne sürerek, nükleer programın yeniden canlandırıldığı iddiasında bulundu.

NATO'nun savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 5'ine çıkarma kararını da değerlendiren Trump, bu adımın ABD'nin baskıları sonucunda atıldığını savundu.