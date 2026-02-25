Trump İran'a Nükleer Silah Edinmesine İzin Vermeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump İran'a Nükleer Silah Edinmesine İzin Vermeyecek

25.02.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Kongre'de nükleer silah konusuna değinerek diplomasiyi önceliklendirdi, askeri seçenek masada.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında, İran'la yaşanan gerilime ilişkin, Tahran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini vurguladı ve diplomasiye öncelik tanırken askeri seçeneğin de masada olduğunu söyledi. Trump, "Nükleer silaha sahip olmalarına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Donald Trump, Kasım 2026'da yapılacak ara seçimler öncesinde ABD Kongresi'nde uzun bir konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi milletvekillerinin "ABD, ABD" sloganları eşliğinde kürsüye çıkan Trump, konuşmasının büyük bölümünde hazırlanan metne bağlı kaldı. Demokrat sıralarındaki boş koltuklar ise bazı Demokrat üyelerin konuşmayı boykot ederek dışarıdaki protestolara katıldığını gösterdi.

Yaklaşık 1 saat 47 dakika süren konuşma, modern ABD tarihinde Kongre'de yapılan en uzun başkanlık konuşmalarından biri oldu.

Ekonomi ve iç politika öne çıktı

Trump, konuşmasında,  Cumhuriyetçilerin Kongre çoğunluğunu kaybedebileceğine ilişkin endişilerin gölgesinde ekonomiye geniş yer ayırdı. Enflasyonu yavaşlattığını, borsayı rekor seviyelere taşıdığını, vergi indirimleri uyguladığını ve ilaç fiyatlarını düşürdüğünü belirten Trump, ülkenin "her zamankinden daha güçlü" olduğunu söyledi.

Ancak kamuoyu yoklamaları, Amerikalı seçmenlerin yüksek yaşam maliyetlerinden duyduğu memnuniyetsizliğin sürdüğünü gösteriyor. Trump, yüksek fiyatlar için önceki Başkan Joe Biden yönetimini sorumlu tutsa da anketler, seçmenlerin satın alma gücündeki gerilemeden mevcut yönetimi sorumlu gördüğüne işaret ediyor.

Trump, enflasyonun hızla düştüğünü savunsa da gıda, konut, sigorta ve enerji fiyatlarının birkaç yıl öncesine kıyasla yüksek seyretmeye devam ettiği belirtiliyor. Açıklanan son veriler ekonomide büyümenin yavaşladığına ve enflasyon baskısının sürdüğüne işaret etti.

Göç tartışmaları ve protestolar

Trump, göç politikalarına değindiği bölümde, belgesiz göçmenleri suç oranlarındaki artışla ilişkilendirdi. Demokrat milletvekilleri bu ifadeleri protesto ederken, salonda zaman zaman karşılıklı sözlü tartışmalar yaşandı.

Minneapolis'i temsil eden Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar, göç uygulamalarına ilişkin eleştirilerini yüksek sesle dile getirirken, bazı Demokrat üyeler de pankart ve yazılı mesajlarla sessiz protesto gerçekleştirdi. Demokrat Temsilci Al Green ise protesto pankartı nedeniyle salondan çıkarıldı.

Anketler, Minneapolis'te federal ajanların iki ABD vatandaşını vurduğu olayın ardından kamuoyunda göç politikalarının sertliği konusunda endişelerin arttığını ortaya koyuyor.

Dış politikaya sınırlı vurgu

Trump, konuşmasında, dış politikaya sınırlı yer ayırdı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yıl dönümüne denk gelmesine rağmen Ukrayna'ya konusuna kısaca değinen Trump, göreve dönüşünden bu yana sekiz savaşı sona erdirdiğini yineledi.

Trump, ABD'nin ekonomik rakibi Çin'den ve daha önce gündeme getirdiği Grönland konusundan ise bahsetmedi.

İran konusunda diplomasiye öncelik verdiğini belirten Trump, "Dünyanın bir numaralı terör destekçisinin nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim" ifadelesini kullandı ancak somut bir politika çerçevesi açıklamadı.

Trump, İran'ın ABD'yi hedef alabilecek füze kapasitesi geliştirmeye çalıştığını öne sürerek, nükleer programın yeniden canlandırıldığı iddiasında bulundu.

NATO'nun savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 5'ine çıkarma kararını da değerlendiren Trump, bu adımın ABD'nin baskıları sonucunda atıldığını savundu.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Dış Politika, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Tahran, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump İran'a Nükleer Silah Edinmesine İzin Vermeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Taht kavgası büyüyor Kim’in adımı ortalığı fena karıştıracak Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
“Deprem üretmez“ denilen bölge için uzmanından kritik uyarı "Deprem üretmez" denilen bölge için uzmanından kritik uyarı
Fener taraftarını kahreden haber geldi Fener taraftarını kahreden haber geldi
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak İşte merak edilen o liste 2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
09:57
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
08:53
17 yaşındaki İremnur’dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
06:58
Trump’tan tarihte bir ilk Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 11:21:36. #7.12#
SON DAKİKA: Trump İran'a Nükleer Silah Edinmesine İzin Vermeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.