Trump, İran'a Saldırı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Trump, İran'a Saldırı İddialarını Yalanladı

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ABD Başkan Yardımcısı Vance ve Genelkurmay Başkanı Caine, İran'a saldırı endişesi dile getirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in, "azalan mühimmatı" gerekçe göstererek İran'a yönelik olası kapsamlı saldırılar konusunda endişelerini dile getirdikleri öne sürülürken Başkan Donald Trump, iddiaları yalanlayarak "ülkesinin dünyada herkesten çok mühimmatının bulunduğunu" savundu.

CNN'in haberine göre isimleri paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Vance ile Caine'in İran'a yönelik saldırıların genişletilmemesi için endişelerini dile getirdiklerini ileri sürdü.

Yetkililer, Trump'ın 24 Temmuz'daki toplantıda İran'a yönelik saldırıları genişletme konusunu değerlendirdiğini ancak saldırı düzenlenmemesi talimatı vermeden önce özellikle Caine'in mühimmat stoku konusundaki endişesini ilettiğini belirtti.

Caine'in bir toplantı sırasında Trump'a "elindeki seçenekleri uygulayabileceğini, başarılı olacaklarını ancak bunun bazı sonuçlarının olabileceğini" söylediğini öne süren yetkililer, geniş kapsamlı saldırılar düzenlenmesi halinde İran'daki sivil kayıpların artabileceği uyarısının da yapıldığını ifade etti.

Yetkililer, toplantıdaki danışmanların çoğunun, Trump'ın talimatı doğrultusunda "daha büyük bir saldırı düzenlenebileceğini ancak ABD Başkanı'nın olası ikincil ve üçüncül sonuçları da düşünmesi gerektiğini" dile getirdiklerini savundu.

ABD Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, açıklamasında Trump'ın "diplomatik çözümü tercih ettiğini ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki tutumunu sürdürmesi halinde her seçeneği değerlendirdiğini" belirtti.

Trump, mühimmatın azaldığı iddiasını yalanladı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre isimleri paylaşılmayan ABD'li yetkililer, "Hürmüz Boğazı'nın açılması için diplomasiyi canlandırma çabaları devam ederken Trump'ın durdurulması talimatını verdiği İran'a yönelik kapsamlı saldırıların düzenlenmesi halinde yaklaşık iki hafta sürebileceğini" iddia etti.

Cephanenin azalması endişesiyle saldırıların ertelendiğini öne süren yetkililer, Trump'ın buna rağmen saldırı talimatı verebileceğini ifade etti.

Öte yandan Trump, WSJ'ye yaptığı açıklamada, "Dünyada herkesten çok, ihtiyacımız olandan çok fazla mühimmatımız var." ifadesini kullanarak iddiaları yalanladı.

Trump'ın, ABD ordusuna İran'a yönelik yeni saldırıda bulunmaması konusunda talimat verdiği iddia edilmişti.

Ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Hürmüz Boğazı çevresindeki bombalama harekatının etkinliğinin üst sınırına ulaştığı, daha fazlasının "hedeflerin çoğunun tükendiği" gerekçesiyle durdurulmasını tavsiye ettiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, İran'a Saldırı İddialarını Yalanladı - Son Dakika

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