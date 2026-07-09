Trump: İran Anlaşma Yapmak İstiyor

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'nde yaptığı açıklamada, İran'ın son saldırılar sonrası anlaşma yapmak istediğini öne sürerek, "Anlaşma yapmak için can atıyorlar, yalvarıyorlar. Ben sadece buna layık olup olmadıklarından emin değilim. Anlaşmaya sadık kalacaklarını da bilmiyorum" dedi. Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında "20'ye 1 oranında üstünlük sağladığını" iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'deki NATO Liderler Zirvesi'nin ardından ülkesine dönüş yolunda İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, zirveye gelmeden önce başka bir uçağın erkenden gönderilmesine ilişkin soruya, "Bu uçağı buraya özellikle gönderdik çünkü buradaki hava üssüyle aynı güzergahtaydı. Dışarıda yüzlerce kişi vardı. Uçağı görmek istediler. Üssün tamamı dışarı çıkıp uçağı izledi, sonra da biz indik Bu yüzden onu biraz erken gönderdik ve uçak değiştirdik" dedi.

"BEN ZATEN HER ZAMAN TEHDİT ALTINDAYIM"

Gazetecilerin, uçaktaki pencere perdelerinin kapatılmasının istenmesine ilişkin sorusu üzerine Trump, "Evet çünkü, bilirsiniz, uğraşmak zorunda olduğumuz o alçak tipler yüzünden muhtemelen tehlikeli bir uçuş yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İran'ın uçağı hedef almayı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya Trump, "Eğer sizden perdeleri kapatmanızı istedilerse, demek ki öyle hissetmişlerdir. Bana perdemi kapatmamı söylemediler ama söyleselerdi yapardım. Bunlar hasta insanlar. Böyle bir şeyi yapabileceklerini düşünebilirim. Bunu yaptıklarını bilmiyordum ama böyle bir ihtimali görebiliyorum" dedi.

Trump, İran'ın Air Force One'a yönelik güvenilir bir tehdit oluşturduğuna dair bilgisi olup olmadığı yönündeki soruya ise, "Ben zaten her zaman tehdit altındayım. Onların hedef listesindeki bir numaralı kişiyim; sizden bile önce. Ama ben gidersem siz de gidersiniz, değil mi? Belki de bazılarınız meslek değiştirmeyi düşünmeli" yanıtını verdi.

"İRAN'A KARŞI 20'YE 1 ORANINDA ÜSTÜNLÜK SAĞLADIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM"

İran'a yönelik en son gerçekleştirilen saldırıların sorulması üzerine Trump, şunları söyledi:

"Onları gerçekten çok sert vurduk. Hatta onlara karşı 20'ye 1 oranında üstünlük sağladığımızı söyleyebilirim. Bize her saldırdıklarında, biz onlara 20 katıyla karşılık vereceğiz. Dün gece de bunu yaptık. Bugün de küçük çaplı bir şey yaptılar ama bu aslında dün geceki saldırımıza misillemeydi. Aslında iki değil, üç tekneyi vurdular. Onlar saldırdığında ise biz çok daha güçlü şekilde karşılık verdik..."

Kazanmanın birçok yolu var. Ama biz zaten askeri açıdan kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı. Anlaşma yapmak için can atıyorlar, yalvarıyorlar. Bir süre önce bizi aradılar. Gerçekten anlaşma yapmak istiyorlar. Ben sadece buna layık olup olmadıklarından emin değilim. Anlaşmaya sadık kalacaklarını da bilmiyorum. Sorun da bu."

"İRANLILAR BİRAZ DELİLER, YİNE DE ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORLAR"

İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılara ilişkin bir soruya Trump, "Açık konuşmak gerekirse biraz deliler. Gerçekten biraz deliler. Biraz kontrolden çıkmış durumdalar. Ama yine de anlaşma yapmak istiyorlar. Hem de çok istiyorlar" dedi.

"İSPANYA BUGÜN TAMAMEN GERİ ADIM ATTI, ÇOK CÖMERT DAVRANDI"

NATO Zirvesi öncesinde İspanya, İngiltere ve Almanya liderleriyle sorunlar yaşadığı yönündeki açıklamalarını hatırlatılması üzerine Trump, "Evet. İspanya ile ilgili sorunlarım olduğunu söylemiştim, hala da var. Ancak İspanya bugün tamamen geri adım attı. İspanya bugün çok cömert davrandı. Biliyorsunuz, onlara ticareti durduracağımı söylemiştim" diye konuştu.

"GRÖNLAND İLE ÇOK İYİ BİR ANLAŞMA YAPABİLİRİZ"

Avrupa'dan daha fazla Amerikan askerinin çekilip çekilmeyeceğine ilişkin soruya Trump, "Bu konuda henüz kesin bir karar vermedim. Bu durum büyük ölçüde Grönland'a bağlı olacak. Grönland ile çok iyi bir anlaşma yapabiliriz. Eğer yapamazsak, belki o zaman asker çekerim" dedi.

Trump, kararın İran'daki gelişmelerle de bağlantılı olduğunu belirterek, "Ayrıca bu durum biraz da İran'a bağlı olacak. Onlar artık yardım etmek istiyorlar. Sanırım iş işten geçtikten sonra... Çünkü aslına bakarsanız artık yapılacak pek bir savaş kalmadı. Yine de bazı şeyler İran'a bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

"AVRUPALILAR, İRAN'A KARŞI YARDIM ETME ŞANSLARI VE FIRSATLARI VARKEN BUNU YAPMAMAYI SEÇMİŞLERDİ"

İran'ın daha önce yardım etme fırsatını değerlendirmediğini öne süren Trump, "Yardım etme şansları ve fırsatları varken bunu yapmamayı seçmişlerdi. Ama biz artık bunu pek de önemsemiyoruz" diye konuştu. Trump, "Şimdi ise yardım etmek istiyorlar. Hepsi bir fidye karşılığında yardım etmek istiyor, hem de bunu çok istiyorlar. Ancak bizim gerçekten bir yardıma ihtiyacımız yok. Ufak tefek şeyler var ama asıl olarak yardıma ihtiyacımız bulunmuyor" dedi.