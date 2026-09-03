Trump: İran için neredeyse sınırsız mühimmata sahibiz - Son Dakika
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Trump: İran için neredeyse sınırsız mühimmata sahibiz

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ABD Başkanı Donald Trump, ordunun elinde yeterince mühimmat kalmadığı yönündeki haberlere sosyal medyadan yanıt verdi. Trump, İran'a karşı kullanılmak üzere neredeyse sınırsız orta ve yüksek kaliteli mühimmatlarının olduğunu, üretimin de sürdüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı kullanılmak üzere ellerinde yeterince orta ve yüksek kaliteli mühimmat olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Amerikan medyasında yer alan ve ABD ordusunun elinde yeterince mühimmat kalmadığı iddiasını içeren haberlere, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Trump, söz konusu iddiaları yapan haberciler için "hain pislikler" ifadesini kullanırken "Elimizde, bu operasyon için ya da başka herhangi bir savaşta kullanabileceğimizden çok daha fazla, neredeyse sınırsız miktarda orta ve yüksek kaliteli mühimmatımız var." değerlendirmesini yaptı.

Ordu için yeni mühimmat üretiminin de yoğun şekilde sürdüğünü belirten ABD Başkanı, silah ve mühimmat stoklarında herhangi bir sorun olmadığını savundu.

Öte yandan Trump, önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminde özellikle Ukrayna'ya ve bazı NATO ülkelerine "yüz milyarlarca dolar değerinde" silah ve mühimmatın ücretsiz şekilde gönderildiğini savunarak "Ancak biz bu parayı, biraz geç de olsa, talep edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump: İran için neredeyse sınırsız mühimmata sahibiz - Son Dakika

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