Trump: İran\'ın Uranyum Stoku Kontrol Altında Olmalı

WASHINGTON, 22 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah edinememesini güvence altına almak üzere İran'la imzalanacak bir barış anlaşmasında, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun ABD tarafından kontrol edilmesi hükmünün mutlaka yer alması gerektiğini söyledi.

Perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Muhtemelen elimize geçtikten sonra imha edeceğiz, ama ellerinde kalmasına izin vermeyeceğiz" diyen Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin verilmemesi gerektiğini yineledi.

Trump, "An itibarıyla müzakereler devam ediyor. Sonuç ne olur göreceğiz, ancak bir şekilde İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlayacağız. İran'ın nükleer silah edinmesine izin veremeyiz. Konunun özü budur" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da daha önce yaptığı açıklamada, İran'la devam eden müzakerelerde "olumlu sinyaller" olduğunu, ancak "aşırı iyimser" olmak istemediğini belirtmişti.