Trump, İran'la Müzakere ve 'Hediye' Açıklaması
Trump, İran'la Müzakere ve 'Hediye' Açıklaması

24.03.2026 23:00
Trump, İran'la nükleer silah konusunda uzlaştıklarını ve kendilerine petrol hediye gönderildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere halinde olduklarını ve İranlıların kendilerine petrol ve doğalgazla ilgili bir hediye gönderdiğini belirterek, "Onlar (İran) asla nükleer silaha sahip olmayacakları konusunda mutabık kaldılar." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ve İç Güvenlik Bakanlığı görevi için Senato'dan onay alan Markwayne Mullin'in yemin töreninde İran gündemini değerlendirdi.

İranlılarla aktif olarak müzakereler yürüttüklerini anlatan Trump, kiminle görüştüklerini söylemekten çekinirken, ABD tarafında Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner gibi isimlerin sürecin içinde olduğunu aktardı.

İran'la müzakerelerin başlangıç noktasının "nükleer silaha sahip olmamak" olduğunu ifade eden Trump, "Onlar (İran) asla nükleer silaha sahip olmayacakları konusunda mutabık kaldılar. Önceden (ne olacağını) söylemek istemem ama İranlılar nükleer silaha asla sahip olmayacaklarını kabul ettiler." şeklinde konuştu.

Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini savunarak, "İranlı liderlerin hepsi gitti. Kimse kiminle konuşacağını bilmiyor ama biz doğru kişilerle konuşuyoruz." dedi.

İran'da rejim değişikliği yaşıyoruz

Öte yandan Trump, İranllı yöneticilerin çoğunu öldürdüklerini ve onların yerine gelenleri de vurduklarını ileri sürerek, "Gerçekte (İran'da) bir rejim değişikliği yaşıyoruz. Bu rejim değişikliği çünkü şu anki liderleri, tüm bu sorunları yaratan başlangıçtaki liderlerden çok farklı. Sanırım şunu söyleyebiliriz ki, bu bir rejim değişikliği." ifadesini kullandı.

İran bize hediye gönderdi

Diğer yandan Trump'ın İran'la görüşmelere ilişkin söylediği bazı cümleler basın mensupları arasında merak uyandırdı.

İranlılarla müzakereler sürerken kendilerine bir hediye gönderildiğini anlatan ABD Başkanı, "(İran) Dün gerçekten harika bir şey yaptılar. Bize bir hediye gönderdiler. Hediye bugün elimize ulaştı, çok büyük ve kıymetli bir hediyeydi. Hediyenin ne olduğunu söylemeyeceğim." diye konuştu.

Trump daha sonra konuşmasının devamında, söz konusu hediyenin "petrol ve doğalgazla ilgili bir şey" olduğunu ve nükleer ile ilgili olmadığını söylemekle yetindi.

NATO'dan daha fazla yardım beklentisi

Trump, bölgedeki müttefiklerinden beklediği desteği görüp görmediği yönündeki bir soruya yanıt verirken, Körfez ülkelerinden destek gördüğünü ancak NATO ülkelerinden yeterince görmediğini söyledi.

"Açıkçası Körfez'deki müttefiklerimiz şu ana dek oldukça iyi iş çıkardılar." diyen Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn ve Kuveyt gibi ülkelerin İran tarafından "güçlü şekilde" hedef alındığını belirtti."

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kendisinden İran konusunda "daha fazla şey yapmasını" isteyip istemediği sorusunu Trump, "Evet, kendisi bir savaşçı. Suudi Arabistan da bizimle birlikte savaşıyor." diye yanıtladı.

Hürmüz Boğazı mesajı

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili bir soruya cevaben de askeri olarak İran'a büyük zarar verdiklerini ve bölgede istedikleri şeyi yapabileceklerini iddia ederek, "İstediğimiz her şeyi biz kontrol edeceğiz." yorumunu yaptı ancak bu konuda detaya girmedi.

ABD Başkanı, "Biz bu savaşı kazandık, sanırım bunu sona erdireceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

