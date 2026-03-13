Trump: İran'la savaş kısa sürede bitecek
Trump: İran'la savaş kısa sürede bitecek

13.03.2026 20:04
Trump, İran'la savaşın uzun sürmeyeceğini ve önümüzdeki hafta sert saldırılar yapacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın ne zaman biteceği konusunda, "Bunun uzun süreceğini düşünmüyorum. Bunu iliklerime kadar hissettiğimde biter." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Fox News Radio'dan Brian Kilmeade'e verdiği röportajda İran gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarının ne zaman biteceği konusunda farklı değerlendirmeler yapan Trump, bu sürecin çok uzun sürmeyeceği mesajını verdi.

"İran'la savaşın ne zaman biteceğini nasıl bileceksiniz?" şeklindeki soruya, "Bunun uzun süreceğini düşünmüyorum. Bunu iliklerime kadar hissettiğimde biter." yanıtını veren Trump, bu konuda kendi hislerine güvendiğini dile getirdi."

Hark adası sorusuna yanıt vermedi

ABD'nin, İran'ın ham petrolünün büyük bir kısmını sevk ettiği, Körfez'in kuzeybatısındaki küçük bir yerleşim bölgesi olan Hark Adası'nı ele geçirmeyi düşünüp düşünmediği ile ilgili soruya yanıt vermeyi reddeden Trump, bu konudaki düşüncesini açıklamaktan kaçındı.

Trump, "Böyle bir soruya cevap veremem. Bu, pek çok farklı konudan biri. Öncelikli değil, ama pek çok farklı konudan biri ve fikrimi saniyeler içinde değiştirebilirim." dedi.

"Gelecek hafta daha sert vuracağız"

İran'ın askeri kapasitesine büyük zarar verdiklerini savunan ve bu saldırılarına devam edeceklerini vurgulayan Trump, "Önümüzdeki hafta onları daha da sert bir şekilde vuracağız." ifadesini kullandı.

İran'da insanların sokağa çıkması gerektiğini ancak bunun zor olduğunu kabul ettiğini anlatan ve bu konuda halen İran halkının yanında olduklarını anlatan ABD Başkanı, "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın donanmasını, füze sistemlerini, nükleer altyapısını ve radarlarını "yok ettiklerini" savunan Trump, isteseler ülkenin altyapısına doğrudan zarar verecek birçok saldırıyı yapabileceklerini ancak bunları yapmadıklarını iddia etti.

Trump, "İran'a nazik davranıyoruz. O kadar kötü şeyler yapabiliriz ki, istesek elektrik santrallerini kullanılamaz hale getiririz, İran bir daha asla yeniden ayağa kalkamaz. Bunu yapmıyoruz. Bu konuda nazik davranmaya çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

Mücteba Hamaney'in yaralandığı iddiası

Öte yandan Trump, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in şu anki durumunun sorulması üzerine, onun da yaralandığı iddiasını dile getirdi.

Trump, Hamaney'in babası tarafından liderlik koltuğuna getirilmediğini belirterek, "Onun hayatta olup olmadığını soruyorlar. Birçok kişi bunu öğrenmeye çalışıyor. Ama sanırım hayatta fakat yara almış durumda." ifadelerini kullandı.

Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir

ABD Başkanı Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve Tahran'ın misillemeleri sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'a "biraz" yardım ediyor olabileceğini söyledi.

Putin'in İran'a yardım edip etmediği sorusuna Trump, "Sanırım onlara biraz yardım ediyor olabilir, evet, öyle tahmin ediyorum." yanıtını verdi.

Diğer yandan Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek için askeri bir operasyon yapıp yapmayacakları yönündeki bir soruya ise "Hayır, yok. Şu anda buna odaklanmıyoruz, ama ileride odaklanabiliriz." yanıtını verdi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde sınır güvenliğinin olmadığını savunan ve bu dönemde ABD'ye çok sayıda İranlının girdiğini kaydeden Trump, "ABD'de 1700'den fazla İranlı uyuyan hücre olabilir." ifadesini kullandı ancak detaylandırmadı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk yarışı alev alev Trendyol 1. Lig’de lider değişti Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
Şişli’de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı Şişli'de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı
AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
Drogba’dan Osimhen’i duygulandıran mesaj Drogba'dan Osimhen'i duygulandıran mesaj

19:04
Canlı anlatım: Fenerbahçe’yi eski oyuncusu üzdü İlk dakikalarda şok
Canlı anlatım: Fenerbahçe'yi eski oyuncusu üzdü! İlk dakikalarda şok
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
18:12
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
18:00
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
17:24
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
17:14
İstanbul’da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
İstanbul'da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Advertisement
