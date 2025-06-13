Trump: İsrail'in Saldırıları İran'ı Anlaşmaya İkna Edebilir

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının "İran'la nükleer anlaşma yapmasına" yardımcı olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Durum Odası'nda gerçekleşen ulusal güvenlik toplantısına girmeden önce Axios'a bir açıklama yaptı.

İsrail'in saldırısının nükleer anlaşmayla ilgili diplomasiyi tehlikeye atıp atmadığı sorusuna yanıt veren Trump, "Öyle düşünmüyorum, belki de tam tersi, belki şimdi ciddi bir şekilde müzakere edeceklerdir." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, "İran'a 60 gün verdim, bugün 61. gün. Şimdiye dek bir anlaşma yapmaları gerekirdi. 60 günde onları bir anlaşmaya ikna edemedim ama anlaşma yapmaları gerekirdi. Belki şimdi yaparlar." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Amerikan silahlarını ve ekipmanlarını kullandığını vurgulayarak, "Dün, büyük bir gündü." yorumunu yaptı.

??İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Tebriz'deki saldırılarda da şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Tahran dahil olmak üzere saldırılar aralıklarla devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.