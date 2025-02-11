Trump: Kellogg Ukrayna'yı Ziyaret Edecek

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un yakın zamanda Ukrayna'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kellogg'un bu hafta Ukrayna'yı ziyaret edip etmeyeceği sorusuna "Evet" yanıtını veren Trump, kendisinin de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile "muhtemelen" bu hafta konuşacağını aktardı.

Trump, "O (Zelenskiy) bir anlaşma yapmak istiyor. Bence ikisi de (Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) anlaşma yapmak istiyor. Bu işin halledilmesi lazım." diye konuştu.

Emekli Korgeneral Kellogg, geçen hafta Fox News kanalına verdiği demeçte, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın bitmesi konusunda Başkan Trump'a güvendiğini, barışın "aylar içinde" mümkün olabileceğini ifade etmişti.

ABD Başkanı Trump da daha önceki açıklamalarında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona ermesi gerektiğini ve bunun için her iki ülkenin liderleriyle yakın zamanda görüşeceğini belirtmişti.