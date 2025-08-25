Donald Trump: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile görüşmek isterim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Donald Trump: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile görüşmek isterim

Donald Trump: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile görüşmek isterim
25.08.2025 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bu yıl içinde görüşmek istediğini açıkladı. Trump ayrıca gerek Kuzey Kore, gerek Rusya, gerekse Çin lideri ile iyi ilişkilere sahip olmanın kötü değil aksine iyi bir şey olduğunu, ABD olarak bu ülkelerle iyi ilişkileri önemsediklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Yarımadası'nda barışın sağlanabilmesi için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek, "Onunla bu yıl görüşmek isterim. Onunla görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum ve ilişkileri daha iyi hale getireceğiz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşmede, ABD'nin hem Güney Kore hem de Kuzey Kore ile ilişkilerini değerlendirdi.

Washington- Seul ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğunu ve yeni ticari anlaşmalarla daha da iyi olacağını dile getiren Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile bir araya gelmekten memnun olduğunu söyledi.

"KUZEY KORE LİDERİYLE GÖRÜŞMEK İSTERİM"

Trump, Lee'nin önceki Güney Kore liderlerine göre Kuzey Kore konusunda "daha olumlu ve yapıcı" bir bakış açısına sahip olduğuna işaret ederek, Kuzey Kore ile daha yakın temas ve görüşmeler için bunun çok önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore lideri ile bu yıl içinde görüşüp görüşmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Trump, "Bunu söylemek zor ama onunla bu yıl görüşmek isterim. Benimle görüşmekten memnun olmuştu. Joe Biden'la görüşmek istemiyordu çünkü ona saygı duymuyordu. Biz onunla görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz ve ilişkileri daha iyi hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

"ÇİN VE KUZEY KORE İLE İYİ İLİŞKİLERİ ÖNEMSİYORUZ"

Trump, Kore Yarımadası'na barışın gelmesi için çaba göstermeye devam edeceğini anlatarak, ilk başkanlık döneminde iki ülke arasındaki askerden arındırılmış bölgeye yaptığı ve Kim Jong-un ile görüştüğü ziyarete atıflar yaptı.

Kuzey Kore liderini çok iyi tanıdığını ve onunla çok iyi bir ilişkisi olduğunun altını çizen Trump, bu durumu kullanarak sürece ivme kazandıracak adımlar atmaya hazır olduğunu kaydetti.

Trump, gerek Kuzey Kore, gerek Rusya, gerekse Çin lideri ile iyi ilişkilere sahip olmanın kötü değil aksine iyi bir şey olduğunu, ABD olarak bu ülkelerle iyi ilişkileri önemsediklerini söyledi.

GÜNEY KORE'DEKİ ÜS BÖLGESİNİN SAHİPLİĞİNİ İSTİYOR

ABD Başkanı, Güney Kore'de halen 45 bin civarında Amerikan askerinin görev yaptığını anımsatarak, bu askerlerin bulunduğu üssün Güney Kore yönetimi tarafından kendilerine verilmesini talep edeceklerini belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee ise Trump'ı "barış adamı" olarak gördüklerini vurgulayarak, kendisinin Kore Yarımadası'na barışın gelmesi konusundaki çabalarını takdir ettiklerini dile getirdi.

Lee ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirecek yeni adımlar atacaklarını ve özellikle gemi yapımı konusunda Trump'la çalışmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Güney Kore, Kuzey Kore, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Donald Trump: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile görüşmek isterim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cagliari ile ilk maçına çıkan Semih Kılıçsoy son dakikada neye uğradığını şaşırdı Cagliari ile ilk maçına çıkan Semih Kılıçsoy son dakikada neye uğradığını şaşırdı
Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid 3 golle kazandı Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid 3 golle kazandı
Bu sezon bir ilk Geçen yıl Süper Lig’de olan takıma Amedspor’dan gol yağmuru Bu sezon bir ilk! Geçen yıl Süper Lig'de olan takıma Amedspor'dan gol yağmuru
İşte 30 Ağustos’ta ücretsiz olacak toplu ulaşım hizmetleri İşte 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak toplu ulaşım hizmetleri
Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi
Ekiplerden kaçarken canından oldu Ekiplerden kaçarken canından oldu
20 yaşındaki genç tartıştığı annesini silahla vurarak öldürdü 20 yaşındaki genç tartıştığı annesini silahla vurarak öldürdü
15 bin nüfuslu ilçeye 71 milyon liralık hükümet konağı 15 bin nüfuslu ilçeye 71 milyon liralık hükümet konağı
Lisenin 18 maddelik kurallar listesi tepki çekti, Valilik soruşturma başlattı Lisenin 18 maddelik kurallar listesi tepki çekti, Valilik soruşturma başlattı
Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum
TEM’de zincirleme kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı TEM'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı

21:34
Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için ’trajik kaza’ dedi
Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için 'trajik kaza' dedi
20:37
Hizbullah Lideri Kasım: Silahlarımızdan vazgeçmeyeceğiz
Hizbullah Lideri Kasım: Silahlarımızdan vazgeçmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2025 22:52:28. #7.11#
SON DAKİKA: Donald Trump: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile görüşmek isterim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.