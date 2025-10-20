Trump, Modi'den Rus Petrol Alımının Durdurulacağına Dair Güvence Aldı - Son Dakika
Trump, Modi'den Rus Petrol Alımının Durdurulacağına Dair Güvence Aldı

20.10.2025 08:27
Trump, Modi'nin Hindistan'ın Rus ham petrol alımını durduracağını açıkladığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rus ham petrol alımını durduracağı konusunda güvence verdiğini bildirdi.

Trump, başkent Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın zamanda Modi ile Hindistan'ın Rusya'dan enerji ithalatı hakkında konuştuğunu söyledi.

Modi'nin, Yeni Delhi yönetiminin Rus ham petrol alımını durduracağı konusunda güvence verdiğini kaydeden Trump, "Aksi bir şey söylemek isterlerse, yüksek tarifeler ödemeye devam edecekler ve bunu yapmak istemiyorlar." dedi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, enerji tedariki konusunda ABD ile görüşmeleri sürdürdüklerini ancak enerji politikalarının, Hint tüketicilerin çıkarları doğrultusunda şekillendiğini bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hindistan'ın petrol alımıyla ilgili olarak ülkenin Dışişleri Bakanlığının resmi açıklamalarını baz aldıklarını belirterek, "Bu açıklamaya herkes erişebilir. Bunu baz alıyoruz." demişti.

Trump'ın ağustos ayında Hindistan'a "Rus petrolü satın aldığı" gerekçesiyle mevcut yüzde 25'lik karşılıklı tarife oranına ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki tarife gerilimi tırmanmıştı.

Kaynak: AA

